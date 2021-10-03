Hane sözcüğü birçok diğer sözcükle beraber birleşik isim olarak kullanılmaktadır. Bu isimlerin birkaçında hane kelimesi yalnızca ''ne'' eki şeklinde yazılır. Pastane, hastane, postane gibi örnek verilebilir.

HANE KELİMESİNİN ANLAMI

Yeni karşılaşılan kelimelerin anlamlarını öğrenme hissi sonucunda o kelimelerin ne anlama geldiği ister istemez merak ediliyor. Hane kelimesi, günlük yaşamda vatandaşların sık bir şekilde kullandığı kelimelerden bir tanesidir. Uzun zaman boyunca Türkçemizde yer alan hane kelimesini insanlar birçok mecrada kullanmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre hane kelimesinin çeşitli anlamları bulunmaktadır. Hane sözcüğü, Türkçede yalnız başına ya da farklı kelimeler ile birleşerek birlikte kullanılabilir. Bu noktada, hane kelimesi ne demek ve Türk Dil Kurumuna göre anlamı nedir sorularının cevaplarını arayanlar makaleyi okumaya devam edebilirler.

Türk Dil Kurumuna göre hane kelimesi anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

Ev, konut

Ev halkı

Bir bütünü meydana getiren bölümlerden her biri, bölük, göz

Basamak

Klasik Türk musikisinde, peşrev vb. saz parçalarını oluşturan bölümlerden her biri

HANE EŞ ANLAMLISI

1- Ev:

Ev ve hane kelimeleri birbirleri ile eş anlamı olan kelimelerdir. Bu iki sözcük cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Hane kelimesinin eş anlamlısı ev olduğu için cümlenin anlamı hiçbir şekilde bozulmaz

Örnek Cümle:

Yeni taşındığımız eve çok güzel bir dolap yaptırdık.

2- Basamak

Matematik biliminde hane kelimesi terim anlam olarak kullanılır. Örneğin 301 ''üç haneli bir sayıdır'' dediğimizde 301 sayısının üç basamaklı bir sayı olduğunu ifade etmiş oluruz.

Örnek Cümle:

Kitaptaki, 5 haneli sayılarla ilgili işlemlerin hepsini kolayca çözdüm.

3- Bölüm:

Bir mekan ya da nesnedeki küçük hazneler bölüm olarak isimlendirilir.

Örnek Cümle:

Evin bu bölümünü fazla eşyaları koyacağımız kiler olarak kullanmaya başladık

HANE KELİMESİNE BENZER KELİMELER

hane kelimesinin eş anlamlısı olan 9 adet kelime bulunmaktadır.