Hangi bölümde ne okunur?

Üniversite tercih döneminde adayların en çok sorduğu sorulardan biri "Bu bölüm mezunu ne iş yapar?" oluyor. Çünkü yalnızca bölüm adını beğenerek yapılan tercihler, mezuniyet sonrasında büyük hayal kırıklıklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, tercih yapılırken puan kadar bölümün eğitim içeriğinin, mezuniyet sonrası çalışma alanlarının ve gelecekteki istihdam potansiyelinin de mutlaka araştırılması gerektiğini belirtiyor. Bazı bölümler yalnızca tek bir mesleğe hazırlarken, bazıları onlarca farklı sektörde kariyer fırsatı sunuyor. İşte üniversite adayları için bölüm bölüm kariyer rehberi...

SADECE DİPLOMAYA DEĞİL MESLEĞE BAKIN

Bir bölümün yüksek puanla öğrenci alması, o bölümün herkes için doğru tercih olduğu anlamına gelmiyor. Adayın ilgi alanı, yetenekleri ve uzun vadeli kariyer hedefi, tercih listesinin en önemli belirleyicisi olmalı. Çünkü üniversitede geçirilen dört ya da beş yılın ardından asıl maraton iş hayatında başlıyor. Bu nedenle "Nerede çalışırım?", "Kamu mu özel sektör mü?", "Yurt dışında fırsat var mı?" gibi sorular tercih döneminde mutlaka yanıtlanmalı.

MÜHENDİSLİKLER

Mühendislik fakülteleri matematik, fizik ve problem çözme becerisi güçlü öğrenciler için önemli kariyer fırsatları sunuyor. Bilgisayar, yazılım, yapay zekâ, elektrik-elektronik, makine, endüstri, inşaat, mekatronik ve siber güvenlik gibi alanlarda eğitim alan mezunlar teknoloji şirketlerinden savunma sanayine, otomotivden enerji sektörüne kadar çok geniş bir yelpazede çalışma imkânı bulabiliyor. Son yıllarda veri bilimi, yapay zekâ, robotik sistemler ve çip teknolojileri de mühendisler için yeni kariyer alanları oluşturuyor.

TIP VE SAĞLIK

Tıp fakültesi mezunları hekim olarak görev yaparken uzmanlık eğitimiyle farklı branşlara yönelebiliyor. Diş hekimliği mezunları kendi muayenehanelerini açabiliyor ya da kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabiliyor. Eczacılık mezunları eczane açmanın yanı sıra ilaç sanayisinde, Ar-Ge laboratuvarlarında ve hastanelerde görev alabiliyor. Hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, odyoloji, ergoterapi, dil ve konuşma terapisi gibi sağlık bilimleri programları ise hastanelerin yanı sıra rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri, yaşlı bakım merkezleri ve özel kliniklerde önemli istihdam alanları sunuyor.

HUKUK VE ADALET

Hukuk fakültesi yalnızca avukat yetiştirmiyor. Mezunlar hâkimlik ve savcılık sınavlarına girebiliyor, noterlik yapabiliyor, kamu kurumlarında hukuk müşaviri olarak görev alabiliyor. Bankalar, holdingler, uluslararası şirketler ve sigorta sektörü de hukuk mezunlarının yoğun olarak çalıştığı alanlar arasında yer alıyor. Arabuluculuk ve kişisel verilerin korunması gibi yeni uzmanlık alanları da son yıllarda öne çıkıyor. İŞLETME VE EKONOMİ

İşletme, iktisat, uluslararası ticaret, finans ve ekonomi bölümleri, özel sektörün hemen her alanında iş bulma imkânı sağlayan programlar arasında bulunuyor. Mezunlar bankacılık, finans, denetim, muhasebe, insan kaynakları, satış, pazarlama, dış ticaret ve yönetim kademelerinde görev alabiliyor. Girişimcilik hedefleyen öğrenciler için de önemli bir altyapı oluşturuyor.

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ

Gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, radyo-televizyon ve sinema ile yeni medya bölümleri dijital dönüşümle birlikte farklı kariyer seçenekleri sunuyor. Mezunlar televizyonlarda, gazetelerde, dijital haber platformlarında, reklam ajanslarında, kurumsal iletişim birimlerinde, sosyal medya ekiplerinde ve içerik üretim şirketlerinde çalışabiliyor. Yapay zekâ destekli içerik üretimi ve dijital pazarlama da son yılların yükselen alanları arasında bulunuyor.

ÖĞRETMENLİKLER

Eğitim fakültesi mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen olabilmek için KPSS ve ilgili süreçleri tamamlıyor. Bunun yanında özel okullar, kurs merkezleri, yayınevleri, eğitim teknolojileri şirketleri ve çevrim içi eğitim platformları da öğretmenler için önemli çalışma alanları oluşturuyor.

MİMARLIK VE TASARIM

Mimarlık, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım ile peyzaj mimarlığı bölümleri tasarım odaklı düşünen öğrenciler için öne çıkıyor. Mezunlar mimarlık ofislerinde, inşaat şirketlerinde, belediyelerde, tasarım stüdyolarında ve gayrimenkul sektöründe görev alabiliyor. Dijital modelleme ve sürdürülebilir tasarım bilgisi mezunlara önemli avantaj sağlıyor.

SOSYAL BİLİMLER

Psikoloji, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih ve coğrafya gibi bölümler analitik düşünme ve araştırma becerisi kazandırıyor. Psikoloji mezunları gerekli lisansüstü eğitimlerle klinik alana yönelebilirken, diğer bölümlerden mezun olanlar kamu kurumlarında, araştırma merkezlerinde, sivil toplum kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda ve özel sektörde farklı görevlerde çalışabiliyor.

BİLİŞİMİN YENİ YILDIZLARI

Yazılım geliştirme, veri bilimi, yapay zekâ, siber güvenlik, oyun geliştirme ve bilişim sistemleri alanlarında yetişen mezunlara olan ihtiyaç her geçen yıl artıyor. Kamu kurumlarından teknoloji girişimlerine kadar birçok kuruluş nitelikli bilişim uzmanı arıyor. Bu alanlarda yabancı dil bilen ve sürekli kendini geliştiren mezunlar uluslararası şirketlerde uzaktan çalışma fırsatı da yakalayabiliyor.

TARIM VE GIDA

Ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, su ürünleri ve veterinerlik bölümleri, iklim değişikliği ve gıda güvenliğinin önem kazanmasıyla yeniden dikkat çekiyor. Mezunlar tarım teknolojileri firmalarında, gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda, kamu kurumlarında ve uluslararası kuruluşlarda görev alabiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör