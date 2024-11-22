Hangi Durumlarda Küçük Ünlü Uyumu Aranmaz? Küçük Ünlü Uyumu Nerelerde Aranmaz?

Küçük ünlü uyumu, Türkçe dilinin önemli bir özelliği olsa da, her zaman geçerli olan bir kural değildir. Dolayısıyla, Türkçede dilin kurallarına uygun bir şekilde doğru ünlü uyumunu kullanmak, dilin doğasına uygun bir şekilde iletişim kurmamıza olanak tanır. Dil, canlı ve sürekli değişen bir yapıdır. Bu nedenle, dilbilgisi kurallarında zaman zaman değişiklikler olabilir. Hangi durumlarda küçük ünlü uyumu aranmaz, nerelerde aranmaz soruları da bu husus göz önünde bulundurularak yanıtlanmalıdır.

Hangi Durumlarda Küçük Ünlü Uyumu Aranmaz?

Küçük ünlü uyumu, tüm kelimelerde aranmaz. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:

• Alıntı Kelimeler:

Yabancı dillerden Türkçeye geçen kelimeler genellikle küçük ünlü uyumuna uymaz. Bilimsel terimler, teknik terimler, moda terimleri gibi birçok alanda yabancı kökenli kelimeler kullanılır. Bu kelimelerde küçük ünlü uyumu aranmaz. Çünkü bu kelimeler, başka bir dilin ses yapısına göre şekillenmiştir. Örneğin; biyografi, stüdyo, kilogram, arkeolog, fotoğraf, katalog, personel, profesör, gramofon, istasyon…

Küçük Ünlü Uyumu Nerelerde Aranmaz?

• Eski Türkçe Kelimeler:

Türkçe'nin ilk dönemlerinden kalan bazı kelimeler, zaman içinde küçük ünlü uyumuna uymayan biçimde kalmıştır. Ayrıca kişi isimleri, yer isimleri, kurum isimleri gibi özel isimlerde küçük ünlü uyumu aranmaz.

Örneğin; avuç, çamur, kabuk, kavun, kavurmak, kavuşmak, yağmur…

• -ki aitlik eki

Bazı ekler, getirildikleri kelimenin ünlü uyumuna uymak zorunda değildir. –ki eki de sadece sayılı örnekte küçük ünlü uyumuna örnek verilebilir. Geriye kalanlarda uymaz.

Örneğin,Bugünkü, dünkü, öbürkü…