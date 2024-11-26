Hangi İklim Tipinde Toprak Aylarca Donmuş Halde Kalır? Toprağın Kış Aylarında Donmuş Halde Olduğu İklim Hangisi?

Dünyanın en sıcak ve en soğuk bölgelerinde özel iklim türleri görülür. En sıcak iklim bölgesi olan ekvatoral kuşakta Amazon Havzası, Orta Afrika ve Güneydoğu Asya yer alır. Buralarda yağış yoğun, bitki örtüsü fazladır. Dünyanın en soğuk yerlerinde ise kar ve don olayları şaşırtıcı seviyelerdedir. Buralarla ilgili merak edilen ise hangi iklim tipinde toprak aylarca donmuş halde kalır ve toprağın kış aylarında donmuş halde olduğu iklim hangisidir olmaktadır.

Kışın Toprağın Donduğu İklim Tipi ve Özellikleri

Toprağın kış aylarında donmuş halde olduğu iklim tipi tundra iklimi olarak adlandırılır. Bu iklim tipinin oluşmasının temel nedeni, güneş ışınlarının yıl boyunca düşük bir açıyla gelmesidir. Kutup bölgelerine yakın olan bu alanlarda, atmosferdeki soğuk hava kütleleri, sıcaklıkların yükselmesini engeller. Ayrıca bu bölgelerde yer şekilleri ve okyanus akıntılarının etkisiyle nem oranı düşük kalır.

Tundra ikliminin kendine has özellikleri hem coğrafi hem de ekolojik açıdan dikkat çekicidir. Tundra ikliminin genel özellikleri şunlardır;