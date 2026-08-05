Hangi sıralamayla hangi bölüme girilir?

Temmuz'da başlayan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi devam ediyor. Adaylar 10 Ağustos gecesine kadar tercihlerini yapabilecek. Şimdi en çok merak edilen "Hangi puanla hangi bölüme girebilirim?" konusu. Çünkü sınavın geçen yıla göre kolay geçmesi puanları yükseltirken başarı sıralamalarını geriye itti. Aynı puanı alan adaylar geçen yıla göre çok daha gerilerde yer aldı. Bu nedenle tercih listesi hazırlanırken puan yerine başarı sıralaması esas alınacak. SABAH, Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ile birlikte adaylar için çok önemli ve referans olacak çalışma hazırladı. Gözde programlar hangi başarı sıralamalarına göre öğrenci alacak? Hangi bölüme hangi son sıradaki aday yerleşebilecek? İşte en çok tercih edilen programlar için devlet üniversitelerindeki sıralamalar:

TIPTA REKABET DAHA DA ARTACAK

Tıp fakültelerinde kontenjan geçen yıla göre yalnızca 86 kişi azaldı. Toplam 18 bin 225 kontenjanın 14 bin 523'ü devlet üniversitelerinde bulunuyor. Kontenjan hemen hemen aynı kalmasına rağmen son 2 yıldır artan talep nedeniyle devlet üniversitelerinde giriş sınırının daha da yukarı çıkması bekleniyor. Geçen yıl yaklaşık 25 bin 300 başarı sırasıyla yerleşilebilen devlet tıp fakültelerinde bu yıl alt sınırın 23 bin bandına yaklaşacağı öngörülüyor.

HUKUKTA 35-36 BİN BANDI

Son 3 yıldır kontenjan kaybeden hukuk fakültelerinde bu yıl toplam kapasite 8 bin 718'e düştü. Azalmanın büyük kısmı vakıf üniversitelerinde gerçekleştiği için devlet üniversitelerinde geçen yıla benzer bir tablo bekleniyor. Devlet üniversitelerinde hukuk programlarının yaklaşık 35-36 bin başarı sıralarında kapanması bekleniyor.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DÜŞÜŞ

En fazla kontenjan kaybı yaşayan programlardan biri olan diş hekimliğinde toplam kontenjan 6 bin 492'ye geriledi. Devlet üniversitelerinde yaklaşık 35-36 bin başarı sıralarının belirleyici olması bekleniyor. Geçen yıl son aday yaklaşık 38 bin 600'üncü sıradan yerleşmişti.

ECZACILIKTA SINIR 50 BİNE YAKIN

Eczacılıkta kontenjanlar bu yıl da daraldı. Devlet üniversitelerine 1595 öğrenci alınacak. Geçen yıl yaklaşık 53 bin olan başarı sırası sınırının bu yıl 50 bin bandına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

MÜHENDİSLİKLERDE YENİ DÖNEM

Pandemi sonrasında büyük ilgi gören bilgisayar mühendisliği son 2 yılda eski ivmesini kaybetti. Kontenjanlar 13 bin 198'e gerilerken üst sıralardaki üniversitelerde rekabet devam edecek. Buna karşılık alt sıralardaki devlet üniversitelerinde yaklaşık 300 bin başarı sırasına kadar yerleşme şansının süreceği öngörülüyor.

Kontenjanı 3 bin 882'ye gerileyen inşaat mühendisliğinde yaklaşık 300 bin başarı sırası yine alt sınır olarak görülüyor. Bazı devlet üniversitelerinde kontenjanların dolmakta zorlanabileceği değerlendiriliyor.

PSİKOLOJİ

Kontenjan kaybına rağmen psikolojiye ilginin devam etmesi nedeniyle devlet üniversitelerinde geçen yıl yaklaşık 191 bin olan giriş sınırının 180-185 bin bandına çekilebileceği öngörülüyor.

SÖZELİN GÖZDELERİ

Özel Eğitim Öğretmenliği, sözel puan türünde en çok tercih edilen öğretmenlik programı olmayı sürdürüyor. Devlet üniversitelerinde yaklaşık 9 bin 500-10 bin başarı sırası bu yıl da kritik eşik olarak görülüyor.

YILLIKLARDA YARIŞ KIZIŞIYOR

Önlisans programlarına ilgi artmaya devam ediyor. Eğitim süresinin kısa olması ve mezuniyet sonrası hızlı istihdam olanağı özellikle sağlık ve teknik programlara talebi artırıyor. Analize göre bu yıl bazı iki yıllık programlara yerleşebilmek için dahi 800 bin hatta 1 milyonuncu başarı sırasının gerekebileceği belirtiliyor.