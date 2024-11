Hangi Surede 2 Besmele Vardır? Kuranda Hangi Surede 2 Defa Besmele Geçer?

Besmele çekmek, Allah'ın rahmetini ve yardımını dilemek anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim demenin daha pek çok fazileti bulunur. Bu, yapılan işin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eder. Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını ve saygılarını ifade etmelerinin bir yoludur. Kur'an'da hangi surede 2 besmele vardır ve hangi surede 2 besmele geçer ise Kur'an okumaya ve dinlemeye ilgisi olanlar tarafından araştırılmaktadır.

Hangi Surede 2 Besmele Vardır?

Kur'an-ı Kerim'de iki besmele bulunan tek sure, Neml Suresi'dir. Bu surede, birinci besmele her surenin başında olduğu gibi surenin başında yer alır. İkinci besmele ise 30. ayette geçer: "İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim" (Gerçekten bu, Süleyman'dandır ve gerçekten bu, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyladır). Bu ayet, Süleyman Peygamber'in Sebe Melikesi Belkıs'a gönderdiği mektubun başlangıcını ifade etmektedir. Neml Suresi, bu özelliğiyle Kur'an'da iki besmele bulunan tek suredir.

Neml Suresi'nde Neden 2 Besmele Var?

Neml Suresi'nde iki besmele bulunmasının nedeni, surede geçen bir olayla ilgilidir. Neml Suresi'nin başında her surenin başında olduğu gibi bir besmele yer alır. İkinci besmele ise 30. ayette geçer: "İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim" (Gerçekten bu, Süleyman'dandır ve gerçekten bu, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyladır). Bu ayet, Süleyman Peygamber'in Sebe Melikesi Belkıs'a gönderdiği mektubun başlangıcını ifade eder. Süleyman Peygamber, mektubuna Allah'ın adıyla başlamış ve bu nedenle surede ikinci bir besmele yer almıştır. Bu durum, Kur'an-ı Kerim'de sadece Neml Suresi'ne özgü bir özelliktir.

Kuranda Kaç Defa Besmele Geçer?

Kur'an-ı Kerim'de toplam 114 besmele bulunmaktadır. Her surenin başında bir besmele yer alır, ancak Tevbe Suresi'nin başında besmele yoktur. Bununla birlikte, Neml Suresi'nde iki besmele vardır. Biri surenin başında, diğeri ise 30. ayette geçer. Bu nedenle, toplamda 114 sure olan Kur'an'da 114 besmele bulunur. Besmele, "Bismillahirrahmanirrahim" ifadesiyle Allah'ın adıyla başlanılan her işin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eder.