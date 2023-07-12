Hangi Ülke Ilıman İklim Bölgesindedir? Ilıman İklim Bölgesindeki Ülkeler

Dünya haritasında yer alan çok önemli ülkelerin ılıman iklim yapısına sahip olduğu görülür. Hangi ülke ılıman iklim bölgesindedir sorusu da bu kapsamda merak edilenlerden biridir. Ilıman iklim yapısına sahip olan ülkeler, nüfus yoğunluğunun da fazla olduğu ülkelerdir. Ilıman iklim bölgesindeki ülkeler, turistik mekânları ile de dikkat çekmektedir. Ilıman iklim ülkeleri hakkında merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Hangi Ülke Ilıman İklim Bölgesindedir?

Ilıman iklim, yıl içindeki sıcaklık ortalamasının ılıman seviyelerde seyrettiği bir iklim çeşididir. Bu iklim yapısına sahip olan ülkelerin toprak yapısı ve yıl içinde aldığı yağış miktarı da farklılık gösterir. Yılın farklı aylarında sıcaklıklarda çok belirgin bir fark ortaya çıkmaz.

Ilıman iklim, orta kuşak kıyılarının batı kısımlarını kapsar. Bu iklim yapısı, batı rüzgârları ve sıcak su akıntılarının etkisi ile daha da güçlenir. Genel anlamda yıllık sıcaklık ortalaması 20 derecenin altındadır. Sıcaklık farkları çok belirgin olmamakla birlikte yaz dönemleri serin ve yağışlı, kış dönemi ise ılıman ve yoğun yağışın olduğu dönemlerdir.

Ilıman İklim Bölgesindeki Ülkeler

Ilıman iklim bölgelerinin bitki örtüsü yayvan yapıdadır. Bitki örtüsünde daha çok iğne yapraklı karışık ormanlar vardır. Ilıman iklim bölgeleri, ılıman kuşak bölgesinin batısı ile doğu kıyılarında görülen bir iklim yapısıdır. Dünya üzerinde ılıman iklimin hâkim olduğu coğrafyalar aşağıda sıralanmıştır.

Avrupa'nın batı ve kuzeybatısı

Kanada'nın batısı

Şilinin güneybatısı

Güney Afrika'nın güneydoğusu

Avustralya'nın güneydoğusu

Yeni Zelanda

Türkiye içinde de ılıman iklim özelliklerinin görüldüğü yerler vardır. Karadeniz kıyıları ile Kuzey Anadolu Dağlarının Karadeniz tarafına bakan yamaçlarında ılıman iklim görülür. Ülkemiz coğrafyasında bu iklim yapısının Karadeniz iklimi adıyla da anıldığını söyleyebiliriz. Yağışın bol ve iklim koşullarının ılıman olduğu iklim özellikleri bu kapsamda dikkat çeker.