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Giriş Tarihi: 27.3.2023 09:52 Son Güncelleme: 27.3.2023 09:52

Hanımefendi Nasıl Yazılır? TDK Hanım Efendi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede kullanılan bazı kelimeler nezaket ifadesi olarak kullanılır. Bu kelimelerden biri de hanımefendi kelimesidir. Kadınlara hitaben kullanılan bu kelimenin nasıl yazıldığı da merak konusudur. Hanımefendi nasıl yazılır araştırması ile bu kelimenin yazım şeklini öğrenebilirsiniz. TDK hanım efendi doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabını sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Hanımefendi Nasıl Yazılır? TDK Hanım Efendi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Hanımefendi nasıl yazılır araştırmasında öncelikle TDK sözlüğüne göz atmanız gerekir. TDK sözlüğü bu anlamda sizlere yol gösterici esas kaynaktır. Kelimenin yazımı ile ilgili tereddüt yaşanan en önemli husus hanımefendi kelimesinin ayrı ya da bitişik yazımı ile ilgilidir. Bu husus konuşma dilinde hissedilmese de yazışma dili için önemlidir. TDK hanım efendi doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hanımefendi Nasıl Yazılır?

Erkekler için beyefendi tabiri kullanıldığı gibi kadınlar için de hanımefendi kelimesi kullanılır. Bir kadına nazik şekilde hitap etmek için bu kelimenin etkili gücünden istifade edebilirsiniz. Hanımefendi, dilimizde yaygın şekilde kullanılan bitişik kelimelerden biridir. Yani kelimenin bitişi şekilde yazımı uygundur. Bu kapsamda aşağıdaki hususları dikkate alabilirsiniz.

  • Hanımefendi – kelimenin doğru kullanımı
  • Hanım efendi – kelimenin yanlış kullanımı
  • Hanfendi – kelimenin yanlış kullanımı

TDK Hanım Efendi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Yukarıda da değindiğimiz gibi hanımefendi kelimesi bitişik yazılan bir kelimedir. Kimi durumlarda kelimenin hanfendi şeklinde yanlış kullanımına da rastlayabilirsiniz. Bu yazım ve "hanım efendi" şeklinde kullanımlar TDK sözlüğüne göre uygun değildir. Hanımefendi sözcüğünün örnek kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını da inceleyebilirsiniz.

  • Hanımefendi zarif bir şekilde içeri girdi ve herkesi selamladı.
  • Hanımefendinin zarafetinin yanı sıra yardımseverliği de takdire şayandı.
  • İçeride hanımefendi ve beyefendiler için ayrı masalar hazırlanmıştı.

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Hanımefendi Nasıl Yazılır? TDK Hanım Efendi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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