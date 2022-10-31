Hanımeli Hecelerine Nasıl Ayrılır? TDK Yazım Kurallarına Göre Hanımeli Nasıl Hecelenir?

Birleşik kelimelerin yazımı birçok kez bizleri şüpheye düşürmüştür. Dolayısıyla yazımını doğru bilmediğimiz kelimeleri doğru da heceleyemeyiz. Özellikle dilimizdeki birleşik kelimelerin neredeyse tümünde bu tereddüte düşeriz. Onlardan biri de hanımeli kelimesi hecelerine nasıl ayrılır sorusudur. Hanımeli nasıl hecelere ayrılır sizlere yazımızda derledik.

HANIMELİ HECELERİNE NASIL AYRILIR?

Yazım kurallarına göre hanımeli nasıl hecelenir sorusu merak edilen sorular arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü hanımeli kelimesi birleşik bir kelimedir. Birleşik kelimelerin yazımında çoğu insan birçok yanlış yazım kullanmaktadır. Kelimeyi yanlış yazmak hecelemesinde de sıkıntılar doğurmaktadır. TDK'ye göre hanımeli kelimesinin doğru kullanımı "hanımeli" şeklinde birleşik olarak yazılır. Hanımeli nasıl hecelenir sorusunun cevabı ise "ha-nı-me-li" şeklinde hecelemesi doğru kullanımdır. Peki TDK'ye göre hanımeli kelimesi doğru bir şekilde hecelerine nasıl ayrılır bir sonraki başlıkta açıklamaları ve sebepleriyle birlikte daha ayrıntılı inceleyelim.

TDK YAZIM KURALLARINA GÖRE HANIMELİ NASIL HECELENİR?

TDK açıklamasına göre hanımelinin birleşik yazıldığını öğrendik. Yani "hanım eli" şeklindeki yazım yanlış bir kullanımdır. "Hanımeli" şeklinde yazımı ise doğru bir kullanımdır. Peki hanımeli TDK'ye göre nasıl hecelenir? Bu kelimenin hecelere ayrılması ise TDK kurallarına göre "ha-nı-me-li" şeklinde olmalıdır.

Peki neden hanımeli kelimesini bu şekilde heceleriz? Hanımeli doğru hecelemesine baktığımızda "hanım" ve "eli" kelimesinin birleşerek oluşturduğu bu yeni kelime üzerinden yapıldığını görüyoruz. Birleşik kelimenin her kelimesini kendi içinde hecelere ayırırsak bu yeni oluşturdukları anlama göre yanlış olur. Türk Dil Kurumu kurallarına ve dilin yapısına göre de yanlış olur. Çünkü oluşan yeni anlam ifade eden kelimenin hecelemesini yapmamız gerekir. Bu da bütünüyle yeni bir anlam ifade eden "hanımeli" kelimesine göre yapılması gerekmektedir. Hanımeli TDK'ye göre nasıl hecelenir sorusunu incelerken de bu kurala uymamız gerekir.

Yani hanımeli hecelere ayırma TDK açıklamasına göre şu şekildedir: "ha-nı-me-li"

Birleşik kelimelerde iki kelime ayrı ayrı anlam ifade etse bile, oluşturdukları yeni kelimeye göre hecelere ayrılır. Hanımeli nasıl hecelenir diye incelediğimizde birleşik kelime kurallarına göre hecelememiz gerekir. Birleşik kelimeyi oluşturan her bir kelimeyi ayrı ayrı hecelemeyiz. İnternette yapılan hanımeli hecelerine nasıl ayrılır sorusunun cevabı şu şekildedir: ha-nı-me-li.

Çoğu zaman birçok insan birleşik kelimenin her bir kelimesini kendi içinde ayırır ve yanlış kullanır. Hanımeli kelimesinin doğru hecelemesini öğrenmek için TDK'ye bakmamız ve Türk Dil Kurumu'nun koyduğu kurallara göre yazmamız gerekmektedir. Hanımeli kelimesi için yanlış hecelemesine örnek olarak genellikle kelimeyi oluşturan "hanım" ve "eli" kelimesini tek tek hecelere ayırmaktır, yani "ha-nım-e-li" şeklinde bir heceleme yanlış kullanımdır.

Türk Dil Kurumu birleşik kelime yazımlarında "çiçek isimleri" başlığı altında baktığımızda kurallar doğrultusunda hanımeli kelimesinin doğru yazımı ve hecelerine nasıl ayrıldığı sorusuna aldığımız cevap; birleşik şekilde yazıldığı yani "hanımeli" ve TDK yazım kurallarına göre hanımeli nasıl hecelenir sorusunun cevabı ise "ha-nı-me-li" şeklinde hecelere ayrıldığıdır.