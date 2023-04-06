Hansel ve Gretel Masalı Oku - Hansel ve Gretel Masalı Ana Fikri ve Karakterleri

Alman hikaye ve masal yazarlarından Grimm Kardeşler'in uyarlamış olduğu bir eser olan Hansel ve Gretel okumak isteyenler olabilir. Hansel ve Gretel masalı ana fikri ve karakterleri nedir diyenler için bu hikayenin vermek istediği asıl mesaj, dayanışma ve birlik olmanın gerekliliğidir. Masaldaki iki kardeş ormanda yollarını kaybeder ve bir cadının eline düşerler. Hansel ve Gretel'e masalın sonunda ne oluyor?

Hansel ve Gretel Masalı Nasıldır?

Bir zamanlar büyük bir ormanın yanında yoksul bir oduncu ile iki çocuğu birlikte yaşarlarmış. Hansel ve Gretel'in anneleri ise onlar daha çok küçükken hayatlarını kaybetmiş. Bunun üzerine babaları tekrardan evlenmiş, ancak üvey anneleri çocukları hiç sevmiyormuş. Hatta öyle nefret ediyormuş ki onları bir an önce evden göndermek istiyormuş. Kocasına sürekli baskı yaparak çocukların kendilerine büyük bir yük olduğundan ve onlarla uğraşmak istemediğinden bahsediyormuş. Kocasına, kaybolmaları için onları ormanda bir yere bırakmayı teklif etmiş. Bunları duyan çocuklar ise evin yolunu tekrardan bulabilmek için ceplerini çakıl taşları ile doldurmuşlar.

Sabah olduğunda ise üvey anneleri ve babaları ile birlikte ormana doğru yola çıkmışlar. Yol boyunca çocuklar gizlice ceplerindeki taşları serpmişler. Bu yüzden kaybolmadan eve geri dönmeyi başarmışlar. Babaları bu duruma sevinseler de üvey anneleri oldukça öfkelenmiş ve onları tekrar ormana götürmeye karar vermiş. Ancak çocuklar taş toplayamasınlar diye onları gece odalarına kilitlemiş. Ertesi gün Hansel, kahvaltıdaki ekmeği yememiş ve cebine koymuş. Yola düştüklerinde bu ekmeğin kırıntılarını, ardında iz bırakmak için dökmüş. Geri döneceklerini söyleyerek ortadan kaybolan üvey anne ve babası bir anda yok olmuşlar. Kırıntıları ise kuşlar yediği için iki kardeş eve dönüş yolunu bulamamış. Hansel ve Gretel günlerce aç bir şekilde ormanda kalmışlar. Yemek bulma umuduyla dolaştıklarında, şekerden, çikolatadan ve türlü yiyeceklerden yapılmış bir ev görmüşler. Hemen gidip yemek yemeye başlamışlar.

Evin içindeki kadın onları görmüş ve yemek için içeri davet etmiş. İki çocuk eve girdiğinde ise çok kötü bir yerle karşılaşmışlar. Kadının cadı olduğunu anlayan kardeşler korkuya kapılmışlar. Yaşlı cadı Hansel'i yemek için onu bir zindana kapatmış. Gretel'e ise yemek ve ev işlerini yaptırıyormuş. Hansel'in kilo almasını isteyen cadı, sürekli onu besliyormuş. Çocuk ise yenmemek için yemekleri döküyormuş. Bunu gören cadı sinirlenmiş ve Hansel'i yemeye karar vermiş. Gretel'e fırını yaktırmış ve Hansel'i zindandan çıkarmış. Küçük kız fırını kontrol etmesi için cadıyı çağırmış. Cadı fırına doğru eğildiğinde iki kardeş onu itmiş ve içine düşürmüş. Evdeki altınları da alarak kaçmayı başarmışlar. Altınlarla birlikte eve dönen çocuklar, üvey annelerinin babalarını terk ettiğini görmüşler. Çocuklar olup bitenleri babalarına anlatmışlar. Kurtulduklarına ve geri döndüklerine sevinen babaları onlara sarılmış. Altınlar sayesinde zengin olmuş ve bir ömür boyu mutlu yaşamışlar.

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Hansel ve Gretel Ana Fikri Nedir?

Bu masaldaki ana karakterler, Hansel, Gretel, üvey anne, baba ve cadıdır. Hikaye, bu beş karakterin başına gelen olaylardan oluşur. Masalın ana fikri ise birlik ve beraberlik olmanın önemidir. Dayanışma ile her türlü zorluğun üstesinden gelineceğinin mesajını verir.