Hapı Yutmak Ne Demek? Hapı Yutmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Hapı yutmak deyimi gün içerisinde sıklıkla karşımıza çıkan sözler arasındadır. Genellikle içinde bulunulan kötü durum ve olayları dile getirirken kullanılan bu deyim zaman içerisinde halkın deneyimlerinden oluşmuş söz öbeklerinden biri haline gelmiştir. Mecaz anlamı ile halkın diline yerleşmiş ve benimsenmiş değerli söz öbeklerinden biri olan hapı yutmak ne demek, hapı yutmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımına çeşitli örnekler verebiliriz.

Hapı Yutmak Ne Demek?

TDK' ya göre hapı yutmak kötü bir duruma düşmek olarak tanımlanmıştır. Bu gibi yaşanılabilecek bir olay karşısında istenilmeyen, kötü durumların açıklanmasında kullanılabilir.

Hapı Yutmak Deyiminin Anlamı

Hapı yutmak deyimi, hapı yutmak kelimesi ile aynı anlama gelir. Her iki Söz gruba da kötü duruma düşmek anlamında kullanılır ve içinde bulunmak istenilmeyen durumları ifade eder.

Hapı Yutmak Deyimi Cümle İçinde Kullanımı