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Giriş Tarihi: 2.7.2024 11:18 Son Güncelleme: 2.7.2024 11:18

Hapı Yutmak Ne Demek? Hapı Yutmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler, nesillerce aktarılmış ve halk tarafından benimsenmiş söz öbekleridir. Bu söz öbekleri halkın uzun süreli deneyimlerine dayanır. Bu şekilde halkın uzun süreli deneyimlerine dayanan söz öbeklerine deyim denirken öğüt verici nitelikte olan söz öbeklerine de atasözü denir. Hapı yutmak deyimi de uzun süreli gözlemlere dayanan kalıplaşmış söz öbeğindendir. Hapı yutmak ne demek sorusuyla, hapı yutmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımına uygun örnekler oluşturabiliriz.

Hapı Yutmak Ne Demek? Hapı Yutmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Hapı yutmak deyimi gün içerisinde sıklıkla karşımıza çıkan sözler arasındadır. Genellikle içinde bulunulan kötü durum ve olayları dile getirirken kullanılan bu deyim zaman içerisinde halkın deneyimlerinden oluşmuş söz öbeklerinden biri haline gelmiştir. Mecaz anlamı ile halkın diline yerleşmiş ve benimsenmiş değerli söz öbeklerinden biri olan hapı yutmak ne demek, hapı yutmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımına çeşitli örnekler verebiliriz.

Hapı Yutmak Ne Demek?

TDK' ya göre hapı yutmak kötü bir duruma düşmek olarak tanımlanmıştır. Bu gibi yaşanılabilecek bir olay karşısında istenilmeyen, kötü durumların açıklanmasında kullanılabilir.

Hapı Yutmak Deyiminin Anlamı

Hapı yutmak deyimi, hapı yutmak kelimesi ile aynı anlama gelir. Her iki Söz gruba da kötü duruma düşmek anlamında kullanılır ve içinde bulunmak istenilmeyen durumları ifade eder.

Hapı Yutmak Deyimi Cümle İçinde Kullanımı

  • Antika vazoyu kırdığı an hapı yuttuğunu anladı.
  • Yağmurlu havada şemsiyesiz evden çıktığı için hapı yuttu.

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Hapı Yutmak Ne Demek? Hapı Yutmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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