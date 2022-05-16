Haploit Hücre Nedir? Biyolojide Haploit Ne Demek, Mitoz Mu Mayoz Mu Bölünür?

Her canlı vücudu içerisinde farklı şekilde kromozom gruplanmaları görülmektedir. Bu gruplanmalar ve kromozom sayılarının ölçümü ise hücre tipleri ile birlikte incelenmektedir. Hücre yapılarının özellikle, haploit mi yoksa diploit mi olduğu önemli bir konudur. Dilerseniz haberimizde, biyolojide haploit ne demek, mitoz mu mayoz mu bölünür sorularının cevaplarını beraber inceleyelim...

Haploit Hücre Nedir?

Vücut içerisinde sadece bir kromozom kümesi içeren hücre yapıları haploit hücreler olarak tanımlanmaktadır. Haploit hücreler ''N'' ile gösterilmektedir ve bölünerek çoğalabilmektedir. Örneğin insanlarda n:23 çift kromozom bulunmaktadır, bu çift grup kromozomun sadece bir grubu haploit hücre yapısını içermektedir. Yani 2N: 46 kromozom var ise N:23 kromozom haploit üreme hücreleri olarak tanımlanmaktadır. Böylece, tek bir kromozom grubunu kapsayan hücre yapılanmaları haploit hücre olmaktadır.

Haploit Ne Demek?

Tamamen aynı kromozom takımından 1 adet içeren hücre yapılarına haploit hücre denmektedir. Bu hücre yapıları ''N'' ile gösterilir. Örneğin; kedilerin vücut hücreleri içerisinde bulunan toplamdaki 38 kromozom (2n=2×19 ve N=19) veya insan vücut hücreleri içerisinde bulunan toplamdaki 46 adet kromozom (2n=2×23 ve N=23) olarak haploit hücre tanımlanmaktadır.

Ya da başka bir örnek olarak; haploit hücre üzerine, kuşburnularda bulunan haploit kromozom sayısı 7 adet ise (n=7) kromozom ya da insan üreme hücrelerinde bulunduğu şekilde toplam 23 adet yani (n=23) kromozom, bir haploit oluşturmaktadır.

Haploit Hücre Bölünmesi

Germ ve üreme hücrelerinde bulunan kromozom sayıları, haploit hücreler olarak tanımlanmaktadır. Haploit hücreler mayoz ile çoğalmaktadır ve sadece üreme hücreleri ''N'' sayısı kadar kromozom barındırdığı için bunlar haploit hücre olarak bilinmektedir. Tek kromozom setine sahip olan haploit hücre yapıları, normal şekilde ve olgun gamette bulunmakta olan kromozom takımı şeklinde de açıklanabilir.

Canlı vücutları içerisindeki tüm kromozomların tek bir örneğini temsil etmekte olan haploit hücreler; mayoz bölünmenin ilk evresini yaşayan diploit hücre sonrası iki bölünme gerçekleştirir ve hemen ardından gamet olarak adlandırılan haploit hücreleri oluştururlar.