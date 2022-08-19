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Haberler Eğitim Haberleri Happy Birthday Kısaltması Nedir? Happy Birthday’in Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:43 Son Güncelleme: 19.8.2022 11:44

Happy Birthday Kısaltması Nedir? Happy Birthday’in Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Happy Birthday Kısaltması Nedir? Happy Birthday’in Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Happy birthday kalıbı günlük yaşantımızda sık kullanılan bir İngilizce kalıptır ve kısaltması da sık kullanılmaktadır. Günlük yaşantımızda artık İngilizce terimler ve genel olarak İngilizce dili konuşma dilimizde yer etmiş durumda bulunmakta. Hatta öyle ki Türkçe kelimelerin yerlerini bile almakta. Günlük yaşantımızda artık konuşma dilinde birçok yabancı kökenli kelimeyi kullanmaktayız. Onun dışında artık gelişen dünyada da en çok konuşulan dillerden biri olan İngilizcenin öğrenim oranı da artmış bulunmakta. Artan öğrenim oranıyla da İngilizcede bulunan çoğu kısaltmalar ve terimler artmış, bu artan kısaltmalara olan meraklar da fazlalaşmıştır. Peki happy birthday kısaltması nedir? Happy birthday’in kısaltması nasıl yazılır, sonuna nokta konulur mu?

Happy birthday kısaltması ve diğer İngilizce kısaltmalar genellikle soru kalıplarında ve tebrik – kutlama tarzı mesajlarda fazlasıyla kullanılmaya başlamıştır. Günümüz dünyasında artık fazlalaşan kolay iletişim, yazım ve imla kurallarına da etkide bulunarak köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu köklü değişimler de birçok yeni kalıbı ortaya çıkarmıştır. Bu kalıplardan biri de happy birthday kalıbı olmuştur. Artık günümüzde Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede doğum günü kutlamalarında happy birthday kalıbı direkt olarak İngilizceden alındığı şekilde söylenmektedir. Yazımızda bizler de happy birthday kısaltması nedir happy birthday'in kısaltması nasıl yazılır, sonuna nokta konulur mu gibi sorulardan yola çıkarak sizlere bu soru kalıbı kısaltmasının ne anlama geldiğini anlatmayı amaçladık. Yazımız okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Happy Birthday Kısaltması

Doğum günü kutlamalarının artık vazgeçilmezi olan "Happy Birthday şarkısı" artık günümüzde İngilizce kökenli bir kalıp olmasına rağmen neredeyse olduğu gibi geçmiş durumda. Artık dünyanın çoğu yerinde bile durum bu şekilde. Bu İngilizce dilinin ne kadar diğer dillere işlediğini gösteren bir durumdur. Happy birthday cümlesinin kısaltması ise "HBD ve HB2U" olarak yazılmaktadır. Basitleşen mesajlaşma dilinde artık en çok kullanılan kısaltma kalıplarından biri olmuştur.

Happy Birthday'in Kısaltması nasıl yazılır

Happy birthday günümüzün en sık kullnaılan kelime gruplarından biridir. İki türlü kısaltması vardır. Bunlardan biri HBD ( happy birthday ) diğeri ise HB2U ( Happy birthday to you ) kısaltmasıdır.

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Happy Birthday Kısaltması Nedir? Happy Birthday’in Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?
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