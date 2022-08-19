Happy birthday kısaltması ve diğer İngilizce kısaltmalar genellikle soru kalıplarında ve tebrik – kutlama tarzı mesajlarda fazlasıyla kullanılmaya başlamıştır. Günümüz dünyasında artık fazlalaşan kolay iletişim, yazım ve imla kurallarına da etkide bulunarak köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu köklü değişimler de birçok yeni kalıbı ortaya çıkarmıştır. Bu kalıplardan biri de happy birthday kalıbı olmuştur. Artık günümüzde Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede doğum günü kutlamalarında happy birthday kalıbı direkt olarak İngilizceden alındığı şekilde söylenmektedir. Yazımızda bizler de happy birthday kısaltması nedir happy birthday'in kısaltması nasıl yazılır, sonuna nokta konulur mu gibi sorulardan yola çıkarak sizlere bu soru kalıbı kısaltmasının ne anlama geldiğini anlatmayı amaçladık. Yazımız okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Happy Birthday Kısaltması

Doğum günü kutlamalarının artık vazgeçilmezi olan "Happy Birthday şarkısı" artık günümüzde İngilizce kökenli bir kalıp olmasına rağmen neredeyse olduğu gibi geçmiş durumda. Artık dünyanın çoğu yerinde bile durum bu şekilde. Bu İngilizce dilinin ne kadar diğer dillere işlediğini gösteren bir durumdur. Happy birthday cümlesinin kısaltması ise "HBD ve HB2U" olarak yazılmaktadır. Basitleşen mesajlaşma dilinde artık en çok kullanılan kısaltma kalıplarından biri olmuştur.

Happy Birthday'in Kısaltması nasıl yazılır

Happy birthday günümüzün en sık kullnaılan kelime gruplarından biridir. İki türlü kısaltması vardır. Bunlardan biri HBD ( happy birthday ) diğeri ise HB2U ( Happy birthday to you ) kısaltmasıdır.