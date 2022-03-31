Harezmi Kimdir? Harezmi’nin Hayatı, Matematiğe Katkıları Ve Eserleri

Harezmi ya da uzun adıyla Ebu Cafer Muhammed bin Musa el-Harizmi olarak bilinen Farslı bilim insanı matematik alanında oldukça önemli konular üzerine çalışma yaparak günümüzde bile geçerliliğini koruyan sorunlara imzasını atmıştır. Farslı bilim insanı Harezmi günümüzde hâlâ matematik kitaplarında kendisinin isminin anılmasını sağlayacak çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Harezmi Kimdir?

Ebu Cafer Muhammed bin Musa el-Harizmi ya da bilinen ve kısa adıyla Harezmi yüzlerce yıl öncesinden yaptığı çalışmalar ile günümüzde bilime oldukça büyük katkılar sağlamış Fars bilim insanıdır.

Coğrafya, Astronomi, Tarih ve en önemlisi matematik alanında oldukça önemli çalışmalar yapmıştır. Batılı bilim insanlarının da hem o dönem hem de sonraki dönemlerde ilham kaynağı ve yol gösterici olan Harezmi o dönem Batı coğrafyasında Algebra ismi ile bilinmektedir.

Harezmi'nin Hayatı

Uzun adı Ebu Cafer Muhammed bin Musa el-Harizmi olan Fars bilim insanının gençlik yıllarında aldığı eğitim oldukça iyidir. Harezmi daha çok 813 yılından sonra çalışmalarına ağırlık vererek Bağdat'a yerleşmiştir.

Tam da bu dönem Abbasi Halifesi Me'mun onu Bağdat Saray Kütüphanesi bünyesindeki bir göreve layık görmüştür. Bununla birlikte Harezmi'nin tam olarak doğum yılı bilinmemekte sadece 780 yılı olduğu tahmin edilmektedir. Bu sebeple onunla ilgili aktarılan bilgiler yaşı verilmeden aktarılmaktadır. En azından böyle olması daha yerinde olacaktır.

Harezmi'nin Matematiğe ve Bilime Katkıları

Harezmi birçok alanda çalışma yapmış olsa da asıl ününü matematiğe olan katkısından almaktadır. Hatta matematik alanındaki büyük başarı ve çalışmaları dolayısıyla ona Cebir'in kurucu denilmektedir. Bu yakıştırma ise onun El kitabül Muhtasar fi Hısabil Cebri ile I'Mukabele adlı eserlerinden kaynaklıdır. Nitekim bu iki eserleri denklem çözümlerini barındırmaktadır.

Bununla birlik Harezmi sıfır rakamını kullanan ilk kişidir. Birinci ve ikinci denklem çözme tekniklerini detaylı şekilde bizlere aktarmış, geometri alanında da önemli katkılar sağlamıştır. Nitekim sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını oluşturmuştur.