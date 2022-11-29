Harp Zıt Anlamlısı Nedir? Harp Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı

Bu kelime günümüzde az kullanılsa da zıt anlamlısı merak edilmektedir. Harp kelimesinin zıt anlamını incelemeden önce kelimesin anlamına bakalım. Ne anlama geldiğini daha iyi kavrayabilirsek zıt anlamlısını daha kolay bulabiliriz. Harp kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre iki farklı anlamı vardır.

HARP KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Harp kelimesi daha çok harp etmek kelime grubunda kullanılır. 'Savaşmak ya da mücadele etmek' gibi anlamlara gelmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre harp kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Ülkeler, hükûmetler, bloklar ya da bir ülke içerisindeki toplumlar, isyancılar veya milisler gibi büyük gruplar arasında gerçekleşen silahlı mücadeledir. (Savaş)

Arp.

Örnek verelim:

"(Birinci Dünya Harbinde de başıma gelmeyen kalmadı.)" (R. H. Karay)

HARP KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre harp kelimesinin anlamlarına baktık. Bu anlamlara göre harp kelimesinin zıt anlamlısı sulh, barış kelimeleridir.

HARP KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Harp kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre harp kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: