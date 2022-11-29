Harp Zıt Anlamlısı Nedir? Harp Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı

Bu kelime günümüzde az kullanılsa da zıt anlamlısı merak edilmektedir. Harp kelimesinin zıt anlamını incelemeden önce kelimesin anlamına bakalım. Ne anlama geldiğini daha iyi kavrayabilirsek zıt anlamlısını daha kolay bulabiliriz. Harp kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre iki farklı anlamı vardır.
Harp kelimesi daha çok harp etmek kelime grubunda kullanılır. 'Savaşmak ya da mücadele etmek' gibi anlamlara gelmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre harp kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Örnek verelim:
Türk Dil Kurumu'na göre harp kelimesinin anlamlarına baktık. Bu anlamlara göre harp kelimesinin zıt anlamlısı sulh, barış kelimeleridir.
Harp kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre harp kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: