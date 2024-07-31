Harput Kalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Harput Kalesi Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Elâzığ ilinde bulunan Harput antik kentinin doruk noktası Harput Kalesi'dir. Elâzığ Ovası bu kalenin ayakları altında adeta serilmiştir. Tarih boyunca birçok medeniyet tarafından kullanılan ve korunan Harput Kalesi Urartular döneminden günümüze kadar uzanan köklü tarihi ile dikkat çekmektedir. Peki Harput Kalesi nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? İşte yanıtlar.

Harput Kalesi'nin Tarihi

M.Ö. VIII. yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen Harput Kalesi, M.Ö. VI. yüzyılda Pers hakimiyetine girmiştir. Daha sonra birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi Romalıların, Sasanilerin ardından da Abbasiler ve Bizans İmparatorluğunun eline geçmiştir. M.S. XI. yüzyılın sonlarına dek Bizans İmparatorluğunda kalan Harput Kalesi Çubukoğulları ve sonrasında Artukoğulları tarafından da alınmıştır. Kale nihayet 1234 yılında Selçuklu egemenliğine girerek Türklerin eline geçmiştir. Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad'a ait hükümet merkezi de olan kale Dulkadiroğulları ile Akkoyunlular arasında el değiştirmiştir. Batıdan ziyade doğuya yaptığı seferlerle bilinen Yavuz Sultan Selim döneminde, 1515 yılında

Harput mevki ve Harput Kalesi Osmanlı hakimiyetine alınmıştır.

Artuklular, Akkoyunlular, Dulkadiroğlulları ve Osmanlılar döneminde onarımdan geçirilen Harput Kalesi içinde günümüzde kazı çalışmaları yapılmaktadır. Harput Kalesi'nde 2005 yılında kazı çalışmalarına başlanılmış ve bu çalışmalar 2009 yılına kadar devam etmiştir. İkinci kazı çalışmaları ise 2014 yılında başlatılmıştır ve halen devam etmektedir.

Harput Kalesi'nin Özellikleri

Süt Kalesi adıyla da bilinen Harput Kalesi inşa edildiği dönemde su kıtlığı yaşanması sebebiyle harcına süt katılarak yapıldığı iddia edilen tarihi bir yapıdır. Süt Kalesi adını da bu rivayet nedeniyle almıştır. Dikdörtgen plan üzerine kurulmuş olan Harput Kalesi'nin iç ve dış kale olarak iki bölümü bulunur. Surları tamamen yıkılmış olan kale, kayalar üzerine kurulmuş olduğu için kuşatılması son derece zordur. İç kısmında sarnıç, darphane, cephanelik, cami, hastane ve ambar barındıran Harput Kalesi barındırdığı evlerle de tam bir mahalle yapısındadır. Tarihi dokusuyla ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu sunan Harput Mahallesine yukardan bakan Harput Kalesi panoramik Elâzığ Ovası görünümü de sunmaktadır.

Harput Kalesi Kenti Nerede?

Harput Kalesi, Elâzığ il merkezine yaklaşık sekiz kilometre uzaklıkta, tarihi Harput mahallesinde yer almaktadır. Harput Kalesi'nin de bulunduğu Harput mahallesi başka birçok tarihi ve kültürel yapıyı da barındırmaktadır.

Harput Kalesi'ne Nasıl Gidilir?

Harput Mahallesinin tepe noktasında yer alan Harput Kalesi'ne gitmek için Elâzığ şehri merkezinden hareket edilebilir. Şehir merkezinden kalkan dolmuşlar ve özel araçlar ile Harput'a kısa sürede ulaşmak mümkündür. Yolculuk sırasında Harput'un tarihi ve doğal güzelliklerini de görme fırsatınız olacaktır. Harput Mahallesi'nin tepe noktasında yer alan Harput Kalesi'ne kısa bir yürüyüş ile varılabilir.

Harput Kalesi Girişi Ücretli Mi?

Harput Kalesi giriş ücretlidir ve müze kart geçerlidir. Ziyaretçilerin, tarihi dokuyu koruma ve restorasyon çalışmaları için belirli bir ücret ödemesi gerekmektedir. Harput Kalesi giriş ücretli mi, müze kart geçerli mi sorusu, tarihi mekânları sıkça ziyaret edenler için önemli bir bilgidir ve Harput Kalesi'nde bu imkân bulunmaktadır.