Harry Potter'ın okulundan merak dersi
HARRY Potter'ın okulu Hogwarts'a benzetilen, İngiltere'nin köklü eğitim kurumlarından Harrow School'un yöneticisi Andrew Leale, İstanbul'da Türk eğitimcilerle buluştu. LeadUp Eğitim Liderleri Zirvesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler ile Türk okul yöneticilerini İstanbul'da bir araya getirdi. Harvard, Oxford ve Michigan State üniversitelerinden akademisyenlerin de katıldığı zirvede Leale, eğitimde öğrencilerin merak duygusunun nasıl geliştirilebileceğine yönelik örnekler verdi.
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