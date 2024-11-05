Harvardlı akademisyenler Türk üniversitelerinde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), nitelikli doktoralı araştırmacıların üniversitelere kazandırılması için çalışmalarını hızlandırdı. Doktora derecesine sahip nitelikli araştırmacıların kısmi zamanlı görevlendirilmesine imkân tanıyan 2547 sayılı Kanun'un Ek 46'ncı maddesi ve Ek 34'üncü maddesi kapsamında "Nitelikli Araştırmacı Çalıştayı" Yükseköğretim Kurulu'nda düzenlendi. Çalıştayda Ek-46'ncı madde kapsamında aralarında Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Texas A&M Üniversitesi, Michigan State Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen 30 üniversitesinin de içinde bulunduğu toplamda 65 kurumdan 192 araştırmacının başvuru yaptığı açıklandı.