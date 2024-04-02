Hasan Baba Türbesi Nerede? Hasan Baba Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlde?

Hem ibadet etmek hem de kültürel bir gezi yapmak için türbeler oldukça değerli ve uygun mekanlar arasında ilk sıralarda gelmektedir. Ülkemizde hayli çok önemli şahsın türbesi bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Hasan Baba Türbesi'ni ziyaret etmek isteyenler için Hasan Baba Türbesi'ne nasıl gidilir detaylıca açıkladık. Peki, Hasan Baba Türbesi nerede ve hangi ilde? İşte yanıtı.

Hasan Baba Türbesi Nerede, Hangi İlde?

Hasan Baba yaşadığı dönemde ve sonrasında maneviyatına oldukça kıymet verilen bir zat olmuştur. Hasan Baba Türbesinin yapılış tarihi belli olmamakla beraber Hacı Nizam isimli bir şahıs tarafından yapıldığı bilinmektedir. Türbe, Eskişehir ilimizin Beylikova ilçesinin İmikler Köyü sınırları içerisindedir. Hasan Baba Türbesi günümüzdeki son halini 1994 yılında geçirdiği detaylı tadilat sonucunda almıştır. Türbe iki ayrı binadan oluşur ve kubbelidir. Yıllık ortalama 1500-2000 kişinin ziyaret ettiği Hasan Baba Türbesinde ayrıca Hasan Baba'nın gelini, hocası Haydar babası ve oğluna ait bölümler mevcuttur.

Hasan Baba Türbesi'ne Nasıl Gidilir?

Eskişehir içerisinden Hasan Baba Türbesine gitmek için özel araç yahut toplu taşıma tercih edilebilir. Toplu taşıma kullanacak olanlar Hasan Baba Türbesine gitmek için önce Eskişehir merkezinden hareket eden Beylikova ilçesi seferli otobüs ve dolmuşları kullandıktan sonra, Beylikovadan ise İmirli köyüne sefer yapan taşıtları kullanmalıdır. Özel araçla gidecek olanlar ise Ankara-Eskişehir otobanına çıktıktan sonra (doğu yönünde gidilmeli) Beylikova Yoku ayrımından sola dönerek ilçeye ulaşabilirler.