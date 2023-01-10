Hasan Hüseyin Korkmazgil Kimdir? Hasan Hüseyin Korkmazgil Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

Hasan Hüseyin Korkmazgil sözleri ve eserleri ile Türk sanat tarihinde pek çok ödüle layık görülmüştür. Ödüllere layık görülen, halkın sevgilisi Hasan Hüseyin Korkmazgil kimdir. Şair, yazar, editör ve aynı zamanda öğretmen de olan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eserleri arasında "Acıyı Bal Eyledik", "Acılara Tutunmak" ve "Haziran'da Ölmek Zor" önemli yer tutar. Hasan Hüseyin Korkmazgil hangi edebi akım hangi şiir anlayışı ve topluluk denildiğinde toplumcu, gerçekçi şiirin önemli isimlerinden biri olarak bilinirdi. Hasan Hüseyin Korkmazgil hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Hasan Hüseyin Korkmazgil Kimdir?

1927 senesinde Sivas ilinin Gürün ilçesinde dünyaya geldi. Babası demir yolunda çalışır, annesi ise ev hanımı idi. İlk öğrenimini Gürün Cumhuriyet İlkokulu'nda okudu. Sonrasında devlet parasız yatılı okulu sınavını kazanarak, ortaokulu Niğde Ortaokulu'nda tamamladı. Ardından 1945 yılında Adana Erkek Lisesi'ne geçiş yaptı ve liseyi burada bitirdi. Üniversite hayatını ise Ankara sürdürdü. Gazi Eğitim Enstitüsü, Edebiyat Bölümünü tamamlayarak Edebiyat öğretmeni olmaya hak kazandı.

Kahraman Maraş'a bağlı Göksün ilçesinde ilk öğretmenliğe atandıktan bir süre sonra, üniversite hayatı döneminde yapmış olduğu bazı aykırı eylemlerde bulunmak savıyla tutuklanarak üç yıl ceza aldı ve öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı. Cezasını tamamladıktan sonra bir süre el hünerlerini kullandığı ressamlık ve buna bağlı olarak tabelacılık işlerini yaptı, dönem dönem tarım işlerinde çalıştı ve edebiyatının kuvvetli olmasından dolayı dilekçecilik işleri de yaptı.

1960 senesinde Ankara'da "Akis" dergisinde, Hüseyin Korkmazgil ismiyle öyküler yayımladı. 1968-1970 seneleri arasında "Forum" dergisinde, 1972-1973 seneleri arasında da "Toplum" dergisinde yöneticilik görevinde bulundu. Bir dönem yurt dışında da bulundu. 1960 senesi sonrasında yayımlanan eserleri ile ilgili pek çok dava açılmasına rağmen hepsinden aklandı ve 1964 yılında Yeditepe Şiir Armağanı'na, 1970 yılında TRT Sanat Ödülleri Yarışması Başarı Ödülü'ne, 1981 yılında Toprak Şiir Ödülü'ne, 1981 yılında Nevzat Üstün Şiir Ödülü'ne layık görüldü. 26 Şubat 1984'te Ankara'da yaşama veda etmiştir.

Hasan Hüseyin Korkmazgil Sözleri ve Eserleri Nelerdir?

Türk edebiyatına büyük katkıları olan Hasan Hüseyin Korkmazgil pek çok türde önemli esere imza atmıştır. Eserlerine birlikte göz atalım.

Şiir:

* Kavel (1964)

* Temmuz Bildirisi (1965)

* Kızılırmak (1966)

* Kızıl Kuğu (1971)

* Ağlasun Ayşafağı (1972)

* Oğlak (1972)

* Acıyı Bal Eyledik (1973)

* Kelepçemin Karasında Bir Ak Güvercin (1974)

* Koçero Vatan Şairi (1976)

* Haziran'da Ölmek Zor (1977)

* Acılara Tutunmak (1981)

* Filizkıran Fırtınası (1981)

* Işıklarla Oynamayın (1982)

* Kandan Kına Yakılmaz (ö.s. 1985)

* Tohumlar Tuz İçinde (ö.s. 1988)

Mizah:

* Öhhöö! (1964)

* Made in Türkey (1970)

* Bıyıklar Konuşuyor (1971)

Gezi Notları:

* Bağdat Basra Yollarında (1971)

Çocuk Kitabı:

* Aşıcı Baba (1081)

* Eşeğin Gözyaşları (1981)

* Ormanın Öcü (1981)