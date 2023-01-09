Hasan İzzettin Dinamo Kimdir? Hasan İzzettin Dinamo Şiirleri, Eserleri, Sözleri ve Edebi Kişiliği

Hasan İzzettin Dinamo kimdir, edebiyat kaynaklarından yapılması gereken bir araştırmadır. Hasan İzzettin Dinamo şiirleri, söz konusu şahsın edebi kişiliği ile ilgili de bilgi verir. Hasan İzzettin Dinamo hayatı incelenirken 20. YY başlarına dönmeniz gerekir. Hasan İzzettin Dinamo eserleri ve kitapları, Cumhuriyetin ilk yıllarında çok okunanlar arasında yerini almıştır. Hasan İzzettin Dinamo hangi edebi akım, hangi topluluk ve dönem araştırması yazımızın devamında.

Hasan İzzettin Dinamo Kimdir?

Hasan İzzettin Dinamo, 1909 yılında Trabzon'Un Akçaabat ilçesine bağlı Ahanda Köyü'nde dünyaya gelmiş bir yazardır. Söz konusu yazar çileli bir hayatın sonunda 20 Haziran 1989 tarihinde de İstanbul'da vefat etmiştir. Küçük yaşta iken babası 1. Dünya Savaşı esnasında şehit olmuştur. Bu dönemde kendisi de Darüleytam'a yerleştirilmiştir. 17 yaşına kadar bu kurumda kalan Dinamo, Sivas Öretmen Okulu'ndan mezun olmuştur. Adıyaman ve Malatya şehirlerinde öğretmenlik yaptığı esnada Anakara Gazi Üniversitesi Resim Bölümü'ne girmiştir. Bu üniversitedeki siyasi olaylar nedeniyle tutuklanmış ve 4 yıl hüküm almıştır.

4 yıllık cezaevi sürecinden sonra "Yeni Edebiyat" dergisinde yayınlanan bir şiiri nedeniyle tekrar suçlanmıştır. Bu olay nedeniyle sıkıyönetim mahkemesi tarafından 1 yıl hapse mahkum olmuştur. 1950'lerde fotoğrafçılık yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda takma isimler kullanarak çocuk ve görgü kitapları yazmıştır. 6-7 Eylülü olaylarında tekrar tutuklanan Dinamo 6 ay cezaevinde kalmıştır. Bu cezaevi sürecinden sonra özel dersler vererek hayatını kazanmıştır.

Hasan İzzettin Dinamo'nun ilk şiiri 1925 senesinde Giresun'da yayınlanan İzler dergisinde çıkmıştır. Sivas'ta yayınlanan "Adım" ve Servet-i Fünun dergilerinden çeşitli şiirleri yayınlanmıştır. Düzyazı ve şiirlerinin bir kısmını iki arkadaşının da desteği ile birlikte "Adsız Kitap" isimli eserinde yayınlamıştır. Başlangıç aşamasında hece ölçüsü ile şiirler yazsa da ilerleyen dönemde serbest vezin şeklinde şiirler yazmıştır. İlk dönem şiirlerinde Faruk Nafız Çamlıbel'den etkilenen Dinamo, sonraki eserlerinde Nazım Hikmet'ten etkilenmiştir. Şiirlerinin büyük bir kısmında doğa, yaşam ve toplumsal gerçeklerden bahsetmiştir. Yazdığı şiirleri uzun bir süre kitaplaştırmayan yazarın ilk şiir kitabı 1937 yılında "Deniz Feneri" isimli eserde yayınlanmıştır.

Hasan İzzettin Dinamo Eserleri ve Kitapları

Hasan İzzettin Dinamo'nun çok sayıda eseri kitaplaştırılmıştır. Bu kapsamda ön plana çıkan ve şiir kategorisinde yayınlanan eserler aşağıda sıralanmıştır.

1937 yılında basılan Deniz Feneri

1960 yılında basılan Karacaahmet Senfonisi

1971 yılında basılan Özgürlük Türküsü

1974 yılında basılan Mapushanemden Şiirler

1975 yılında basılan Sürgün Şiirleri

1976 yılında basılan Gecekondumdan Şiirler

1982 yılında basılan Çoban Şiirleri

1989 yılında basılan Nazım'dan Meltemler

1990 yılında basılan Tuyuğlar

Hasan İzzet Dinamo'nun roman alanında yazdığı da çok sayıda eser vardır. Bu eserlerin listesi aşağıdaki gibidir.

1966-1968 yılları arasında 8 cilt halinde yazılan Kutsal İsyan

1968 yılında basılan Ateş Yılları

1968 yılında basılan Savaş ve Açlar

1972-1976 yılları arasında 7 cilt halinde basılan Kutsal Barış

1973 yılında basılan Öksüz Musa

1974 yılında basılan Musa'nın Mapushanesi

1976 yılında basılan Koyun Baba

1976 yılında basılan Musa'nın Gecekondusu

1982 yılında basılan Açlık

1981 yılında basılan Türk Kelebeği

1983 yılında basılan Adalet Sıtması

1988 yılında basılan Anadolu'da Bir Yunan Askeri

Hasan İzzet Dinamo'nun öykü ve anı kategorisinde de önemli eserleri vardır. Bu eserleri aşağıda bulabilirsiniz.

1981 yılında basılan Savaşta Çocuklar

1971 yılında basılan 6-7 Eylül Kasırgası

1984 yılında basılan 2. Dünya Savaşı'ndan Edebiyat Anıları

1989 yılında basılan TKP ve Aydınlar

Hasan İzzettin Dinamo, yukarıdaki eserlerden de anlaşıldığı üzere çok sayıda eseri edebiyatımıza kazandırmıştır. Yazdığı eserler ve edebiyattaki başarısı nedeniyle 1977 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazanmıştır.