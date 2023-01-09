Hasan İzzettin Dinamo Kimdir? Hasan İzzettin Dinamo Şiirleri, Eserleri, Sözleri ve Edebi Kişiliği

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Hasan İzzettin Dinamo, 1909 yılında Trabzon'Un Akçaabat ilçesine bağlı Ahanda Köyü'nde dünyaya gelmiş bir yazardır. Söz konusu yazar çileli bir hayatın sonunda 20 Haziran 1989 tarihinde de İstanbul'da vefat etmiştir. Küçük yaşta iken babası 1. Dünya Savaşı esnasında şehit olmuştur. Bu dönemde kendisi de Darüleytam'a yerleştirilmiştir. 17 yaşına kadar bu kurumda kalan Dinamo, Sivas Öretmen Okulu'ndan mezun olmuştur. Adıyaman ve Malatya şehirlerinde öğretmenlik yaptığı esnada Anakara Gazi Üniversitesi Resim Bölümü'ne girmiştir. Bu üniversitedeki siyasi olaylar nedeniyle tutuklanmış ve 4 yıl hüküm almıştır.
4 yıllık cezaevi sürecinden sonra "Yeni Edebiyat" dergisinde yayınlanan bir şiiri nedeniyle tekrar suçlanmıştır. Bu olay nedeniyle sıkıyönetim mahkemesi tarafından 1 yıl hapse mahkum olmuştur. 1950'lerde fotoğrafçılık yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda takma isimler kullanarak çocuk ve görgü kitapları yazmıştır. 6-7 Eylülü olaylarında tekrar tutuklanan Dinamo 6 ay cezaevinde kalmıştır. Bu cezaevi sürecinden sonra özel dersler vererek hayatını kazanmıştır.
Hasan İzzettin Dinamo'nun ilk şiiri 1925 senesinde Giresun'da yayınlanan İzler dergisinde çıkmıştır. Sivas'ta yayınlanan "Adım" ve Servet-i Fünun dergilerinden çeşitli şiirleri yayınlanmıştır. Düzyazı ve şiirlerinin bir kısmını iki arkadaşının da desteği ile birlikte "Adsız Kitap" isimli eserinde yayınlamıştır. Başlangıç aşamasında hece ölçüsü ile şiirler yazsa da ilerleyen dönemde serbest vezin şeklinde şiirler yazmıştır. İlk dönem şiirlerinde Faruk Nafız Çamlıbel'den etkilenen Dinamo, sonraki eserlerinde Nazım Hikmet'ten etkilenmiştir. Şiirlerinin büyük bir kısmında doğa, yaşam ve toplumsal gerçeklerden bahsetmiştir. Yazdığı şiirleri uzun bir süre kitaplaştırmayan yazarın ilk şiir kitabı 1937 yılında "Deniz Feneri" isimli eserde yayınlanmıştır.
Hasan İzzettin Dinamo'nun çok sayıda eseri kitaplaştırılmıştır. Bu kapsamda ön plana çıkan ve şiir kategorisinde yayınlanan eserler aşağıda sıralanmıştır.
Hasan İzzet Dinamo'nun roman alanında yazdığı da çok sayıda eser vardır. Bu eserlerin listesi aşağıdaki gibidir.
Hasan İzzet Dinamo'nun öykü ve anı kategorisinde de önemli eserleri vardır. Bu eserleri aşağıda bulabilirsiniz.
Hasan İzzettin Dinamo, yukarıdaki eserlerden de anlaşıldığı üzere çok sayıda eseri edebiyatımıza kazandırmıştır. Yazdığı eserler ve edebiyattaki başarısı nedeniyle 1977 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazanmıştır.