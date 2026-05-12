Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde kalite ve akreditasyon süreçleri ele alındı!

HKÜ Cine Amfi'de düzenlenen "İletişim Fakültelerinde Kalite ve Akreditasyon Süreçleri" başlıklı programa, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, HKÜ Genel Sekreteri Ümit Şahnaoğlu, İLAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, İletişim Fakültesi Dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YÖKAK olarak Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemini sürekli iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, "2025 yılında yayımlanan Dünya Ekonomik Forumu'nun 'Geleceğin Meslekleri Raporu', yapay zekânın etkisiyle çalışma hayatı, meslekler ve eğitim süreçlerinde önemli bir dönüşüm yaşandığını ortaya koymaktadır. Raporda; dijital ve teknolojik yetkinlikler, yeşil dönüşüm, girişimcilik ve yenilikçilik, yaşam boyu öğrenme kültürü ile insani becerilerin müfredatların ayrılmaz bir parçası hâline gelmesi gerektiği vurgulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kocabıçak, üniversitelerin gelişen yapay zekâ, dijitalleşme ve sektör beklentileri doğrultusunda sürekli güncellenmesi gerektiğine dikkat çekerek kalite ve akreditasyon çalışmalarının kurumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise yükseköğretimde kalite kültürünün sürdürülebilir başarı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, öğrenciyi merkeze alan, sürekli gelişimi hedefleyen ve uluslararası standartları esas alan bir eğitim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Programda iletişim fakültelerinde eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, program çıktılarının izlenmesi, öğrenci odaklı öğrenme yaklaşımı, paydaş katılımı ve sürekli iyileştirme kültürü gibi başlıklar üzerinde duruldu. Akreditasyon süreçlerinin yalnızca bir değerlendirme mekanizması değil, aynı zamanda fakültelerin kendilerini geliştirmelerine katkı sunan stratejik bir süreç olduğu vurgulandı.

Uluslararası 34. İLDEK Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen program, iletişim fakültelerinin kalite standartlarını güçlendirmesi, akademik süreçlerini daha etkin hâle getirmesi ve yükseköğretimde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması açısından önemli bir değerlendirme zemini sundu.

