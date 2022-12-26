Hasan Tahsin Kimdir? Hasan Tahsin Nerede Mücadele Etmiştir ve Milli Mücadele’deki Önemi Nedir?

Milli Mücadele'yi başlatan ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin kimdir? Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde büyük rol oynayan Hasan Tahsin'in Milli Mücadele'deki önemi nedir? Düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin kaç yaşında vefat etti? Ülkesinin bağımsızlığı için canını ortaya koymaktan çekinmeyen bir kahraman olan Hasan Tahsin nerede mücadele etmiştir, hayatı nasıl geçmiştir ve Milli Mücadele için önemi nedir hepsini yazımızda sizin için derledik.

Hasan Tahsin Kimdir?

Asıl adı Osman Nevres olan Hasan Tahsin Recep 1888 yılında Selanik'te doğmuştur. İlköğretim eğitimini Atatürk'nde gittiği Şemsi Efendi Okulu'nda almıştır. Buradan sonra Selanik Feyziye Mektebi'ne gitmiştir. Üniversite eğitimi için İttihat ve Terakki tarafından burslu olarak Paris'e gönderilen Hasan Tahsin, burada siyasal bilimler üzerine eğitim almıştır. Paris'te okuduğu sırada Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgal edilmesini protesto etmek için Mısırlı öğrenci lideri Şeyh Dayef ile birlikte mitingler düzenlemiştir. Yurduna döndükten sonra verem tedavisi için İsviçre'ye gitmek zorunda kalınca tanınmamak için adını Hasan Tahsin olarak değiştirmiştir ve bundan sonra da hep bu adı kullanmaya devam etmiştir.

Hasan Tahsin Nerede Mücadele Etmiştir ve Milli Mücadele'deki Önemi Nedir?

14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece binlerce İzmir'li Maşatlık Meydanı'nda toplandığında o kalabalığa hitap eden iki önemli isim vardı. Bu isimlerden biri dönemin belediye başkanı olan Hacı Hasan Paşa'yken diğer isim ise Hasan Tahsin'di. Bu iki isim halkı düşman işgaline karşı direnmeye çağırıyorlardı. Bu gecenin sabahında yani 15 Mayıs 1919 sabahı saat yedi buçuk sıralarında Hasan Tahsin Konak Meydanı Kordonboyu'nda bekliyordu. İzmir Körfezi'ndeki Yunan gemileri de bu esnada karaya yanaşıp İzmir'e inmeye başlamışlardı. Bu sırada Hasan Tahsin'in kalabalığın önüne geçerek sesli bir şekilde "Olamaz, olamaz böyle ellerini sallaya sallaya giremezler." diye söylendiği duyuldu. Bu sözlerden sonra Hasan Tahsin elindeki silahla düşman Yunan askerlerine ilk kurşunu sıktı. Tahsin'in; ilk anda iki Yunan askerini öldürdüğü söylense de bazı anlatımlara göre ise Tahsin'in sadece Yunan Efzun Alayı'nın bayraktarını öldürdüğü söylenmiş ve bu görüş daha fazla kabul görmüştür. Hasan Tahsin'in direnişi karşında şaşıran düşman kuvvetleri ilk şokun ardından Tahsin'e kurşun açarak ve süngüleyerek onu öldürmüştür. Henüz 31 yaşında olan Tahsin'in naaşı İzmir Saat Kulesi'nin altında bulunmuştur. Tahsin'in ilk sıktığı ilk kurşun yurdun diğer yerlerinde de duyulmuş, Aydın ve Balıkesir'de de direniş başlamıştır. Tahsin'in sıktığı ilk kurşundan sonra Çerkez Ethem Yunan işgaline karşı efeleri toplamış ve aynı gün Demirci Mehmet Efe ayağa kalkarak; "Bir genç düşmana ilk kurşunu sıkmış, bundan sonrası bize düşer!" demiştir ve halk düşman işgaline karşı ayaklanmıştır.