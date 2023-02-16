Hasıl Olmak Ne Demek? Hasıl Olmak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Hasıl olmak ne demek ya da aynı bağlamda sorulabilecek hasıl ne demek, soruları için hem sözlük anlamı hem de hasıl kelimesinin kökeni ve etimolojisi büyük önem taşır. Türkçe sözlükte: "olan, ortaya çıkan, görünen" gibi anlamlar olarak ifade edilen bir sıfattır. Yardımcı eylemle kullanıldığında hasıl olmak ne anlama gelir bakacak olursak "ortaya çıkmak, türemek" anlamlarında kullanılmıştır. Yine hasıl olmak cümle içinde kullanımı da sözcüğün anlamıyla paralellik taşır.

Hasıl Ne Demek?

Sözcüğün Türkçe 'de birden fazla anlamı vardır. Bu anlamları sıralayacak olursak:

Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥāṣil حا صل sözcüğü:

• "Ürün, gelir, işin veya konuşmanın özü" olarak da nitelendirilmektedir.

Bu anlamların yanında yine sözcüğün halk ağzında kullanımı isim olarak geçerken anlamları şöyledir:

• Yeni başak tutmaya başlamış ekin.

• Yeşilken hayvanlara yem olarak verilmek üzere ekilmiş ekin.

Türkçe sözlükte anlam olarak sıfat(ha:sıl), Arapça ḥāṣil olarak nitelendirilir

• "Olan, ortaya çıkan, görünen" anlamlarını taşımaktadır.

Hasıl Olmak Ne Demek?

Türkçe 'de sözcükler yardımcı eylemler kullanılarak cümle içindeki kullanım ve anlamları sağlanmaktadır. Türkçe'de "etmek, olmak, kılmak, eylemek" olarak belirtilen yardımcı eylemler isimlerle ya da sıfatlarla bir araya geldiğinde cümlede yardımcı eylem olarak kullanılabilir.

Hasıl sözcüğü de yardımcı eylemlerden olmak ve etmek yardımcı eylemleriyle kurularak "hasıl olmak ve hasıl etmek" anlamlarında kullanılabilir. Hasıl olmak ve hasıl etmek anlamlarına baktığımızda ise:

• Hasıl olmak: ortaya çıkmak,türemek

• Hasıl etmek: ortaya çıkarmak

Anlamlarına gelecek şekilde kullanılmaktadırlar.

Hasıl Olmak Cümle İçinde Kullanımı

Sözcükleri kelime etimolojisini ve sözlük anlamını bilmenin yanında daha iyi anlamlandırabilmek için cümle içinde kullanımları da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hasıl , hasıl olmak sözcüğünü cümle içinde kullanacak olursak:

• Muharebe, bütün yollarda, kazalarda, her yerde, âdeta neşe veren bir tesir hasıl etmişti. (Hamdullah Suphi Tanrıöver)

• Biz yanlarına gelince her gün aynı surette geçen bu siper hayatında onlar için bir değişiklik hasıl oldu.(Hamdullah Suphi Tanrıöver)