Hasım Eş Anlamlısı Nedir? Hasım Kelimesinin Eş Anlamlısı

Türkçede birçok kelime başka dillerden türeyerek dilimize katılmıştır. Zaten Türkçe dilinin de zenginliğinin sebebi budur. Hasım kelimesi de bu kelimelerden biridir. Hasım kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş sözcüklerden bir tanesidir. Hasım kelimesi eski bir kelime olduğundan dilimizde bu sözcüğün yerine geçecek modern eş anlamlı kelimeler bulunmaktadır. İşte hasım kelimesinin eş anlamlısı…

HASIM EŞ ANLAMLISI

Hasmın eş anlamlısı olarak kullanılabilen birkaç kelime bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre hasım eş anlamlısı olarak düşman kelimesi kullanmaktadır. Yani hasım kelimesinin eş anlamlısı düşmandır. Bu iki kelime rahatlıkla birbiri yerine geçebilmektedir.

Hasım ile hısım kelimeleri sıklıkla karıştırılan iki kelimedir. Lakin bu iki kelimenin dilimizdeki anlamları farklıdır. Hasım kelimesi düşman demek iken, hısım kelimesi akraba manasına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu iki kelime birbirinin zıttı konumundadır.

HASIM NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE HASIM TANIMI

Hasım kelimesi Türkçe bir kelime değildir. Hasım kelimesi Arapça kökenlidir. Hasım kelimesi Arapça düşman, rakip anlamlarına gelen "χaṣm" kelimesinden türeyerek dilimize girmiştir. Yapılan araştırmalar hasım kelimesine yazılı kaynaklarda ilk olarak Aşık Paşa'nın Garib-name isimli eserinde 1330'lu yıllarda rastlanıldığını ortaya koymuştur.

Türk Dil Kurumu'na göre hasım kelimesinin 2 ayrı anlamı bulunmaktadır. Hasım kelimesinin ilk sözlük anlamı düşman veya rakip sözcükleridir. Hasım kelimesinin bir diğer anlamı ise hukuk sözlüğünde yer almaktadır. Hasım kelimesinin hukuki anlamı ise bir davanın karşı tarafı şeklinde tanımlanabilmektedir. Günümüzde hasım kelimesinin bu anlamı bir olayın da karşı tarafı manasında da kullanılacak şekilde genişlemiştir.