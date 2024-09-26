Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Hasır Otu Bulmacada Ne Anlama Gelir? 3, 4, 5, 6 Harfli Hasır Otu Bulmaca Cevabı
Giriş Tarihi: 26.9.2024 10:40 Son Güncelleme: 26.9.2024 10:40

Hasır Otu Bulmacada Ne Anlama Gelir? 3, 4, 5, 6 Harfli Hasır Otu Bulmaca Cevabı

Bulmacalarda diğer adını veya halk dilindeki karşılığını bilinmeyen pek çok sözcük karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri de hasır otu sözcüğüdür. Bulmaca severler hasır otu bulmacada ne anlama gelir sorunun yanıtını merak ettiği için, 3, 4, 5, 6 harfli hasır otu bulmaca cevabı sıklıkla araştırılmaktadır.

Hasır Otu Bulmacada Ne Anlama Gelir? 3, 4, 5, 6 Harfli Hasır Otu Bulmaca Cevabı

Günlük hayatta kullanılan birçok kelimenin başka versiyonları veya halk dilinde karşılıkları vardır. Özellikle bulmacalarda kelimelerin diğer söylenişleri hakkında sorular çıkmaktadır. Hasır otu bulmacada ne anlama gelir sorusunun yanıtı 3, 4, 5, 6 harfli hasır otu bulmaca cevabı arayanların işine yarayacaktır.

Hasır Otu Bulmacada Ne Anlama Gelir?

Sepet, şapka, tabure ve çeşitli ev eşyası yapımında kullanılan hasırın elde edildiği bitki türüne 'hasır otu' denmektedir. Hasır otunun bulmacalarda karşılığı genellikle 'kındıra' kelimesidir. Kındıra sulak ve bataklık alanlarda yetişen, esnek ve dayanıklı yapıya sahip bir bitki türüdür. Kındıranın uzun saplarından hasır yapılmaktadır. Bu nedenle hasır otu olarak bilinmektedir.

3, 4, 5, 6 Harfli Hasır Otu Bulmaca Cevabı Nedir?

Hasır otunun bilinen birden fazla diğer adı vardır. Bu isimlerin ne olduğu genellikle bulmacalarda soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Hasır otunun alternatif isimleri şunlardır;

  • Saz: dere, akarsu ve göl kenarlarında yetişen sazların gövde ve sapları genellikle hasır yapımında kullanılır.

  • Kamış: yine sulak yerlerin kenarlarında yetişen ve saplarından hasır yapılan bir bitki türüdür.

  • Kındıra: bataklık ve sulak yerlerde yetişen, sap kısmından hasır üretilen bitki türüdür.

  • Çalgı, kiliz, telli kelimeleri de hasır otunun bulmacalardaki karşılıkları arasında yer almaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hasır Otu Bulmacada Ne Anlama Gelir? 3, 4, 5, 6 Harfli Hasır Otu Bulmaca Cevabı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA