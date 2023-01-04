Haşiye Nedir? Edebiyatta ve Tefsirde Haşiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Haşiye nedir için verilecek yanıtta, kitap ya da makale okuyan çoğu kişinin karşına çıktığı vurgulanmalıdır. Okuyucu bazen metin içerisinde bir kavramı anlamayabilir. Böyle bir durumla karşılaşılırsa edebiyatta haşiye nedir için verilecek cevap kolaylaşacaktır. Konu için baz alınması gereken nokta metinlerdir. Genelleme yaparak da araştırma sağlanabilir. Dolayısıyla edebiyatta ve tefsirde haşiye ne demek, ne anlama gelir gibi bir yolda izlenebilir. Konuyu farklılaştıran tek bir nokta vardır. Haşiye i tecrid nedir sorusu konuyu farklılaştıran ve mekanı ifade eden bir sorudur.

Haşiye Nedir?

Her insan yaşamı boyunca herhangi bir konuda kitap ya da makale okumuştur. Kitap ya da makaleler de bazen anlaşılır kelimeler kullanılır bazen de dil bakımından ağır kelimeler kullanılır. Özellikle eski Türkçe ile yazılan metinlerin dili gerçekten ağır olabiliyor. Başka bir açıdan bakacak olunursa bazen kitap ya da makalelerde yabancı kelimelere de yer verilmektedir. Bu kavramların anlamlarını belirtmeye de ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü metin içerisinde anlam eksik kalacak ve tam anlaşılmayacaktır. Haşiye kavramı da bu noktada ele alınan bir kavramdır. Hatta Türk Dil Kurumu da haşiye kavramını tanımlarken dipnot sözcüğünü kullanmıştır. Dipnot ise bir kavramın daha fazla açıklanması demektir.

Edebiyatta ve Tefsirde Haşiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Normal bir çerçevede olsun ya da edebiyat çerçevesinde olsun haşiye kavramının tanımı aynıdır. Bir kavramın, sözcüğün taşıdığı anlamı daha kapsamlı açıklamak için bazen dipnot kısmına yazı yazılır. Dipnot haşiye kavramını temsil eden bir kavramdır. Kitaplarda ya da makalelerde bir kavram hakkında daha geniş bilgi veren bir alandır. Tüm bu anlatılanları ifade eden kavram haşiye kavramıdır.