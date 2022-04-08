Haşr Ne Demek? Din Kültürü Terimi Olan Haşr Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dini terimleri anlamları ile öğrenmek inanç felsefesinin çok daha iyi kavranmasına ve aynı zamanda genel kültürün de zenginleşmesi adına oldukça yararlı bir eylemdir. Haşr kelimesi de içinde derin anlamlar barındıran, öğrenildiği vakit imanı pekiştiren kelimelerden birisidir. Din kültürü derslerinde ve Kur'an-ı Kerim' de sıkça geçen kelimelerden haşr ne demek? İşte haşr kelimesi ile ilgili ayrıntılar...

Haşr Ne Demek?

Haşr kelimesi birlikte olmak, yan yana olmak her daim sevdiklerinle yan yana olmak demektir. Kur'an'ı Kerim'de ve birçok İslam kaynağında bu anlamda kullanılmıştır. "Haşır neşir olmak" deyimi de bahsi geçen haşr kelimesinden gelmektedir.

Din Kültürü Terimi Olan Haşr Ne Anlama Gelir?

Kur'an'da geçen haşr kelimesi özellikle kıyamet gününün tasvirinde sıklıkla görülen bir sözcüktür. İslâm inancına göre haşr kelimesinin anlamı, kıyamet gününde ölmüş herkesin dirilip mahşer yerinde toplanması anlamına gelir. Kur'an'ı Kerim'de geçen Haşr Suresi buna örnektir.