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Giriş Tarihi: 8.4.2022 17:04 Son Güncelleme: 8.4.2022 17:04

Haşr Ne Demek? Din Kültürü Terimi Olan Haşr Kelimesinin Anlamı Nedir?

Haşr Ne Demek? Din Kültürü Terimi Olan Haşr Kelimesinin Anlamı Nedir?

Duygu ve düşünceler ifade edilirken yahut bilgi aktarımı yapılırken kullanılan birçok kelime vardır. Kelimelerin bazıları basit terim kelimeler iken bazıları da derin anlamlar barındıran kelimelerdir. Bu anlamlı kelimelerden birisi de din kültürü terimlerinden olan haşr kelimesidir. Din kültürü ile ilgili ve İslam kaynaklarında sıkça karşımıza çıkan haşr kelimesi ne demektir? Haşr kelimesi ne anlama gelir? Bu suallerin yanıtlarını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Dini terimleri anlamları ile öğrenmek inanç felsefesinin çok daha iyi kavranmasına ve aynı zamanda genel kültürün de zenginleşmesi adına oldukça yararlı bir eylemdir. Haşr kelimesi de içinde derin anlamlar barındıran, öğrenildiği vakit imanı pekiştiren kelimelerden birisidir. Din kültürü derslerinde ve Kur'an-ı Kerim' de sıkça geçen kelimelerden haşr ne demek? İşte haşr kelimesi ile ilgili ayrıntılar...

Haşr Ne Demek?

Haşr kelimesi birlikte olmak, yan yana olmak her daim sevdiklerinle yan yana olmak demektir. Kur'an'ı Kerim'de ve birçok İslam kaynağında bu anlamda kullanılmıştır. "Haşır neşir olmak" deyimi de bahsi geçen haşr kelimesinden gelmektedir.

Din Kültürü Terimi Olan Haşr Ne Anlama Gelir?

Kur'an'da geçen haşr kelimesi özellikle kıyamet gününün tasvirinde sıklıkla görülen bir sözcüktür. İslâm inancına göre haşr kelimesinin anlamı, kıyamet gününde ölmüş herkesin dirilip mahşer yerinde toplanması anlamına gelir. Kur'an'ı Kerim'de geçen Haşr Suresi buna örnektir.

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Haşr Ne Demek? Din Kültürü Terimi Olan Haşr Kelimesinin Anlamı Nedir?
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