Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Hasret Eş Anlamlısı Nedir? Hasret Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 21.5.2024 13:46 Son Güncelleme: 21.5.2024 13:46

Hasret Eş Anlamlısı Nedir? Hasret Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimeler; anlamları aynı fakat yazılışları farklı olan sözcüklere denir. Hasret eş anlamlısı da diğer kelimeler de olduğu gibi TDK tarafından tanımlanmıştır. Hasret kelimesinin eş anlamı olan sözcük ile kurulan cümleler, anlamını kaybetmeden cümle içinde kullanımı konusunda kolaylık sağlamaktadır ve cümlenin anlamını katiyen bozmamaktadır.

Hasret Eş Anlamlısı Nedir? Hasret Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Hasret eş anlamlısı Türk Dil Kurumu tarafından da net bir biçimde ifade edilmiştir. Hasret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüğün cümle içinde kullanımı, bu kelimenin farklı olarak yazılması durumunda bile, ifade etmek istenilen aynı anlamın ortaya çıkmasına destek olmaktadır. Hasret kelimesinin eş anlamı olan sözcük, bu sebeple, diğer tüm kelimeler ve eş anlamlı kelimelerinde olduğun gibi büyük bir öneme sahip olarak bilinmektedir.

Hasret Eş Anlamlısı Nedir?

Hasret kelimesi; bir duyguyu ifade etme biçimi olarak da kullanılmaktadır. Bir kişiye, bir eşyaya, bir mekana, bir coğrafyaya, bir olaya veya bir anıya duyulan özlemi ifade etmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere; hasret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ''özlem'' olarak tanımlanmıştır.

Hasret Kelimesinin Eş Anlamı

Hasret kelimesinin eş anlamı Türk Dil Kurumu'nun da ifade etmiş olduğu üzere; ''özlem'' sözcüğüdür. Özlem duymak ve hasret kalmak aynı anlama gelmektedir ve cümle içinde kullanımları da aynı anlamı ifade etmektedir.

Hasret Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Hasret kelimesinin eş anlamlısı olan özlem kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek cümleler şu şekilde ifade edilebilir;

-Yıllardır gitmediğim köyün toprağına da, suyuna da, havasına da hasret kaldım ağabey.

-Boşuna söylememiş şair: ''hasretinden prangalar eskittim'' diye...

ARKADAŞINA GÖNDER
Hasret Eş Anlamlısı Nedir? Hasret Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA