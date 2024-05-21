Hasret Eş Anlamlısı Nedir? Hasret Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Hasret eş anlamlısı Türk Dil Kurumu tarafından da net bir biçimde ifade edilmiştir. Hasret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüğün cümle içinde kullanımı, bu kelimenin farklı olarak yazılması durumunda bile, ifade etmek istenilen aynı anlamın ortaya çıkmasına destek olmaktadır. Hasret kelimesinin eş anlamı olan sözcük, bu sebeple, diğer tüm kelimeler ve eş anlamlı kelimelerinde olduğun gibi büyük bir öneme sahip olarak bilinmektedir.

Hasret Eş Anlamlısı Nedir?

Hasret kelimesi; bir duyguyu ifade etme biçimi olarak da kullanılmaktadır. Bir kişiye, bir eşyaya, bir mekana, bir coğrafyaya, bir olaya veya bir anıya duyulan özlemi ifade etmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere; hasret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ''özlem'' olarak tanımlanmıştır.

Hasret Kelimesinin Eş Anlamı

Hasret kelimesinin eş anlamı Türk Dil Kurumu'nun da ifade etmiş olduğu üzere; ''özlem'' sözcüğüdür. Özlem duymak ve hasret kalmak aynı anlama gelmektedir ve cümle içinde kullanımları da aynı anlamı ifade etmektedir.

Hasret Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Hasret kelimesinin eş anlamlısı olan özlem kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek cümleler şu şekilde ifade edilebilir;

-Yıllardır gitmediğim köyün toprağına da, suyuna da, havasına da hasret kaldım ağabey.

-Boşuna söylememiş şair: ''hasretinden prangalar eskittim'' diye...