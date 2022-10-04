Hassa Ordusu Nedir? Hassa Ordusu Özellikleri ve Görevleri Neler, Ne Zaman, Kim Kurdu?

Tarihte çok sık duyulan ve anlamının ne olduğu bilinmeyen pek çok ordu ve teşkilat vardır. Özellikle Osmanlı Dönemi'nde büyük yer edinen ordu teşkilatı olan hassa ordusunun ne olduğu ve bu ordunun görevlerinin nasıl olduğu sıklıkla merak edilmiştir. Hassa ordusu hakkında bilgi sahibi olmayanlar, hassa ordusu nedir sorusuna cevap aramıştır. Bu soruya bağlı olarak hassa ordusu özellikleri ve görevleri de merak edilmiştir. Hassa ordusu kimlerden oluşur, bu orduyu kim kurdu ve ne zaman kuruldu gibi spesifik sorular ve daha fazlası için detaylı araştırma yapan kişiler için hassa ordusu nedir başlıklı yazımızı derledik.

Hassa Ordusu Nedir?

Osmanlı Devleti'nde yer alan ordulardan birisi de hassa ordusudur. Tarihte çok sık karşılaşılan bu kavramın anlamını bilmeyenler, hassa ordusu nedir sorusuna cevap aramıştır. Hassa ordusu bu durumda özel olarak eğitim görmüş askerlerden oluşan ve daimî görevde olan muhafaza ordusu olarak tanımlanır. Doğrudan hükümdara bağlı olan bu ordu, Osmanlı Devleti'nde kapıkulu askerleri olarak da yer almıştır. Genel olarak bu orduların görevi padişah ve otağını korumakla görevlidir. Hassa ordusu genel olarak İslam ve Türk devletlerinde daimî olarak çalışan, özel olarak yetiştirilmiş, çeşitli adlarla anılan askeri birliklerdir. Maaş alan askerlerin oluşturduğu bu ordu, farklı dönemlerde farklı isimler almıştır.

Hassa Ordusu Kimlerden Oluşur?

Tarihte adını sıkça duyduğumuz hassa ordusu kimlerden oluşur sorusuna dair cevaplar da merak edilmiştir. Hassa ordusu çeşitli milletlerden küçük yaşta esir edilerek ya da ailelerden satın alınarak eğitilmeleri sonucunda meydana gelen ordudur. Sultana bağlı olan bu ordu, Sultanın güvenliğinden sorumludur. Hassa ordusunu kim kurdu sorusuyla da sıkça karşılaşmak mümkündür. Hassa ordusunun temeli Karahanlılar tarafından atılmıştır. Selçuklular zamanında oluşan bu ordu, Tuğrul Bey tarafından oluşturulmuştur. Bu ordunun ne zaman kurulduğu da merak edilen sorular arasında yer almıştır. Hassa ordusunun 1826 yılında ilk kez kurulduğu bilinmektedir.

Hassa Ordusu Görevleri Neler?

Hassa ordusu görevleri de en çok merak edilen konular arasındadır. Farklı dönemlerde çeşitli isimler alan bu askeri birliklerin en önemli görevi, padişah veya hükümdarı korumaktır. Gece gündüz han sarayını da koruyan bu ordu, padişah ve otağını korumakla da yükümlüdür. Saray orduları da hassa ordusu gibi anılmakta ve ihtiyaç doğrultusunda savaşlara da katılmaktadırlar.