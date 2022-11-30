Hasta Zıt Anlamlısı Nedir? Hasta Kelimesinin Anlamı Ve Cümle İçinde Kullanımı

Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde herhalde en çok karşılaştığımız kelimelerden biri olan hasta kelimesi hem tek başına bir nitelik taşırken hem de cümle içinde kullanımı ile anlam ifade etmektedir. Peki nedir hasta kelimesinin anlamı? Her gün karşılaştığımız bu kelimeye ne kadar hakimiz? Özellikle kökenini ya da anlamını bilmediğimiz kelimelerin zıt anlamını bilmek daha zor olabilir. Merak etmeyin, bu yazımızda size hem hasta kelimesinin anlamını hem de zıt anlamını açıklayacağız ve pekiştirmek cümle içi örnekleri ile anlatacağız.

HASTA KELİMESİNİN ANLAMI

Son 2 yıldır hayatımızın içinde olan pandemi ile çok fazla duyduğumuz hatta neredeyse gün içinde defalarca duyduğumuz bir kelime haline geldi hasta kelimesi. Hasta kelimesinin kelime anlamı şu şekilde karşımıza çıkmaktadır;

Esenliği yerinde olmayan, sağlığı bozuk olan, organlarından herhangi birinin işleyişinde bir bozukluk duyumsayan kişi ya da hayvan.

Yukarıda anlamını açıkladığımız hasta kelimesini örnek cümle içinde görecek olursak;

Yıllarca hasta olduğunu herkesten saklamaya çalışmış.

Evindeki köpeğinin hastalığı onu derinden yaralamıştı.

HASTA KELİMESİNİN ZIT ANLAMI

Dilimize Farsçadan girmiş olan hasta kelimesinin karşıt anlamına baktığımız zaman karşımıza 'SAĞLIKLI' kelimesi çıkmaktadır. Anlam olarak da hasta kelimesinin tam tersi olan SAĞLIKLI kelimesinin kelime anlamı şöyledir;

Sağlığı yerinde olan, sağlık yönünden iyi durumda bulunan.

Sağlam, esen.

Doğru, gerçek, güvenilir, sağlam.

Anlam olarak iki farklı anlamı var gibi görünse de aslında iki anlamı da temelde iyi ve sağlam olan anlamına geldiği için kafa karışıklığına sebep olmayacaktır. Daha iyi kavranması için örnek cümle ile anlatmak gerekirse;

Ondan alınan bilgilerin sağlıklı olup olmadığı tartışılır.

Spordan hiçbir zaman vazgeçmemesi sağlıklı olmasının en temel sebebi.

HASTA KELİMESİ İLE BENZER KELİMELER

Bazen kelimeler onları ilk bildiğimiz şekli ile değil de benzer kelimeleri ile karşımıza çıkar. Benzer kelimeler konusunda bilmemiz gereken en önemli şey, birbirine anlam olarak benzer olan kelimelerin zıt anlamlarının da aynı olduğudur. Hasta kelimesi ile benzer kelime örnekleri;