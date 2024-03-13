Hastanede Gri Kod Nedir? Hastanede Gri Kod Ne Demek, Hangi Durumlarda Verilir?

Hastanede gri kod terimi, şiddeti engellemeye yarayan yöntemlerden biridir. Böylece yaşanması herkes için tehlikeli olan durumlara müdahale edilebilir. Ancak sağlık kuruluşlarının, farklı güvenlik sistemlerini kullanabileceği ve protokollerinde değişiklikler olabileceği unutulmamalıdır. Sağlık uzmanlarına ve hastalara uygulanması muhtemel şiddetin önüne geçmek için hastanede gri kod nedir, ne demek ve hangi durumlarda verilir merak uyandırıcıdır.

Hastanede Gri Kod Nedir?

T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan gri kod, çeşitli acil durumlardan hastane yönetimini ve güvenlik ekiplerini haberdar etmeyi sağlar. Bu erken uyarı sistemi sayesinde şiddetle mücadele etmek mümkündür. Gri kod verildiği zaman, hastanede görev alan güvenlik birimleri veyahut polisler devreye girer. Herhangi bir olayın şiddete dönüşme ihtimali bulunuyorsa ve çevredeki insanlar için bir tehlike söz konusuysa gri kod devreye sokulur. Bu sayede beyaz kod verilmesi muhtemel olan bir olaya erkenden müdahale edilir. Beyaz kod da aynı şekilde, acil durumlar için bir uyarıdır. Hastanedeki tüm çalışanların ve hastaların, güvenliğini tehlikeye atan durumlardan yetkilileri haberdar etmeyi sağlar. Daha önceden yaşanmış şiddet olayları nedeniyle gri kod alan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkündür. Ancak o kişiye tekrar kod verilir ve güvenlik ekiplerinin kontrolünde tedavi edilir. Buradaki amaç, hastanedeki güvenliği artırmak ve olası şiddet olaylarını önlemektir.

Gri Kod Hangi Durumlarda Verilir?

Hastanelerde, şiddet içeren olayların meydana gelmeden önce durdurulması için gri kod verilir. Böylece tehlike içeren senaryoların yaşanma ihtimali en aza indirilmiş olunur. Gri kod verilmesi için aşağıdaki durum ve olayların yaşanması gerekir.

-Hastalardan veya ziyaretçilerden herhangi biri, diğer hastaları, refakatçileri veya sağlık çalışanlarını tehdit edici davranışlar sergiliyor ise gri kod verilir.

-Fiziksel saldırı, kaba kuvvet, baskı ve zorlama gibi durumlarda gri kod devreye girer.

-Hasta veya ziyaretçi olması fark etmeksizin, bir kişi aşırı agresif davranışlarda bulunuyorsa gri kod alma ihtimali yüksektir.

-Hastanedeki birinin, üzerinde kesici ve delici aletler bulundurması, silah taşıma veyahut benzeri tehlikeli materyaller ile dolaşması da gri kod verilme sebebidir.

- Psikiyatri hastası veya psikolojik sorunları olan kişilerin, geçirdikleri şiddetli krizler sonucu çevrelerine verebilecekleri zararın engellenmesi için gri kod verilir.

-Aile içi sorunların hastaneye taşınması ve şiddetli çatışmaya dönüşmesi de gri kod verilmesi için yeterlidir.