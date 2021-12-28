Hastaya ve yaşlıya hizmeti Portekiz’de öğrendiler

Proje kapsamında Ordu-Gülyalı Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci, Portekiz'in Braga şehrinde hasta ve yaşlı bakım merkezlerinde 2 öğretmen eşliğinde 2 hafta staj gördü.

ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN BELGE

AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği "Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenme ve Staj Hareketliliği Projeleri" kapsamında öğrenciler, yabancı dilde, kültürel ve mesleki alanda deneyim kazandı. Öğrencilere istihdamda avantaj sağlayacak uluslararası geçerliliği bulunan Europass belgesi verildi.

ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖZGÜVENİ ARTTI

Okul müdürü Zeki Maytalman, geçen yıl 'Hasta ve Yaşlı Hizmetleri' alanında eğitim gören 10 öğrencilerinin Almanya'da staj gördüğünü hatırlatarak "Şimdi ise Covid-19 salgını nedeniyle ertelediğimiz Portekiz hareketliliğini başarıyla tamamladığımız için mutluyuz. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz kendi mesleki alanlarında Avrupa'da uygulanan çeşitli yöntem ve teknikleri görerek deneyimleme şansına sahip oldular. Proje aynı zamanda öğrencilerimizin mesleki deneyimlerinin yanında kültürel birikimlerine ve yabancı dil becerilerine olukça katkı sağladı. Projemizin özellikle öğrencilerimizin kendilerine olan özgüvenlerini artırması adına olumlu dönüşler aldık. Bu projelerin mesleki eğitime ve istihdama da ivme kazandırdığına inanıyorum" dedi.