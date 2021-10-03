Hata Eş Anlamlısı Nedir? Hata Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hata kelimesi, dilimizdeki birçok diğer kelime gibi aslında Arapça kökenli bir sözcüktür. Oldukça uzun zamandır dilimizin bir parçası olan hata sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Peki bu kelime hakkında ne kadar şey biliyoruz? İşte hata kelimesinin eş anlamlısı, etimolojisi ve sözlük anlamı!

HATA EŞ ANLAMLISI

Hata kelimesi sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Hata kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Hatanın eş anlamlısı olarak kullanılabilecek kelimeler; yanılgı, yanlış, yanılma, kabahat ve kusur sözcükleridir. Halk arasında ise hata eş anlamlısı olarak genellikle yanlış yahut kabahat kelimeleri kullanılmaktadır. Lakin diğer kelimelerinde hata kelimesi yerine kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Hata sözcüğü yerine diğer kelimeler de rahatlıkla cümle içinde kullanılabilmektedir.

HATA NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE HATA TANIMI

Hata kelimesi Türkçe bir sözcük değildir. Hata sözcüğü Arapça kökenli bir kelimedir. Hata kelimesi Arapça dilinde yanılgı veya yanlış manasına gelen "χaṭāˀ" sözcüğünden türeyerek dilimize girmiştir. Yapılan araştırmalar hata kelimesinin yazılı olarak tarihte ilk defa 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınan ve dilimizde Hakikatlerin Eşiği olarak bilinen Atabetü'l-Hakayık isimli eserde geçtiğini ortaya koymuştur.

Türk Dil Kurumuna göre hata kelimesinin toplamda 3 adet anlamı bulunmaktadır. Hata kelimesinin ilk anlamı yanılmadan dolayı ortaya çıkan durum, yanılgı yahut yanılma olarak geçmektedir. Yani hatanın sözlük manalarından ilki aslında yanılma durumu anlamına gelmektedir. Hata sözcüğünün bir diğer anlamı ise bilinmeden yahut istenmeden işlenen kusur veya yanlış demektir. Bu açıdan bakıldığında hata kelimesinin ikinci manası yanlış demektir. Hata sözcüğünün son anlamı ise günah, kusur yahut suç manalarına gelmektedir. Sözlük anlamlarına ek olarak matematiğin bir dalı olan istatistikte de hata kelimesinin ayrı bir manası vardır. İstatistikte ise hata; hesaplanan değerlerden sapma, yani hesaplanan değer ile doğru kabul edilen değer arasındaki farka denmektedir.