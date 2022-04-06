Hatay İlçeleri: Hatay İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan, Akdeniz'in doğu ucunda kıyıları olan bir Hatay'ın il merkezi Antakya'dır. Hatay Türkiye'nin en önemli eski yerleşim yerlerinden biri olma özelliğine sahiptir. İlçelerinde birbirinden farklı tarihi eserler vardır. Şimdi de Hatay'ın ilçelerine göz atalım…

HATAY NÜFUS

Hatay'ın toplam nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 1.670.712 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfus, 840.197 erkek ve 830.515 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,29 erkek, %49,71 kadındır.

Yıl Hatay Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 2021 1.670.712 840.197 830.515 2020 1.659.320 833.146 826.174 2019 1.628.894 817.998 810.896 2018 1.609.856 809.484 800.372 2017 1.575.226 790.209 785.017 2016 1.555.165 780.854 774.311 2015 1.533.507 769.131 764.376 2014 1.519.836 763.832 756.004 2013 1.503.066 756.248 746.818 2012 1.483.674 743.385 740.289 2011 1.474.223 741.695 732.528 2010 1.480.571 756.196 724.375 2009 1.448.418 733.163 715.255 2008 1.413.287 708.579 704.708 2007 1.386.224 696.050 690.174

HATAY'IN İLÇELERİ

Hatay ilçeleri şu şekildedir:

Antakya‎ Defne Altınözü Arsuz Belen‎ Dörtyol‎ Erzin‎ Hassa‎ İskenderun‎ Kırıkhan Kumlu Payas Reyhanlı‎ Samandağ‎ Yayladağı‎

HATAY MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Antakya, İskenderun ve Defne'dir. Kumlu nüfus bakımından en küçük ilçesidir.

ANTAKYA

Antakya Hatay ilinin nüfus bakımından en büyük ilçesi olarak bilinir ve merkez ilçelerinden bir tanesidir. Diğer merkez ilçesi Defne'dir. Antakya üç yüz bin nüfusuyla Roma İmparatorluğu'nun 3. dünyanın ise 4. büyük kenti olarak bilinmekteydi. Ortasından Asi Nehri geçmektedir.

Hristiyanlığın önemli mukaddes mekânlarından biri olarak bilindiği için her sene binlerce turist ağırlamaktadır. Antakya ilçesinin yüzölçümü 703 km²'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kozmopolit kentlerinden birisidir.

İSKENDERUN

248.335 nüfus ile Hatay'ın nüfus bakımından 2. büyük ilçesidir. Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahiptir. Bu yüzden deniz ticaretinde önemli bir konumdadır.

1974 yılında üretime geçen Türkiye'nin üçüncü Demir-Çelik Fabrikası ile meşhurdur. Ayrıca, süperfosfat fabrikası, bitkisel yağ, yem, un, konserve, salça, çırçır, dokuma, çeltik, oto ve makine yedek parçaları vb. sanayi dallarında da gelişmiştir.

DEFNE

Antakya'nın güneyinde yer alan Defne ilçesi, 2012 yılında çıkan belediyeler yasası ile Antakya'dan ayrılmış ve ayrı ilçe ilan edilmiştir. Hatay'ın merkez ilçeleri arasında yer almaktadır.

HATAY İLÇE HARİTASI