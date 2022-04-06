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Giriş Tarihi: 6.4.2022 14:38 Son Güncelleme: 6.4.2022 14:38

Hatay İlçeleri: Hatay İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Hatay İlçeleri: Hatay İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep bulunan Hatay ili konum itibariyle önemli bir yere sahiptir. Merkez ilçelerle beraber 15 ilçe bulunmaktadır. Hatay ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değinelim…

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan, Akdeniz'in doğu ucunda kıyıları olan bir Hatay'ın il merkezi Antakya'dır. Hatay Türkiye'nin en önemli eski yerleşim yerlerinden biri olma özelliğine sahiptir. İlçelerinde birbirinden farklı tarihi eserler vardır. Şimdi de Hatay'ın ilçelerine göz atalım…

HATAY NÜFUS

Hatay'ın toplam nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 1.670.712 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfus, 840.197 erkek ve 830.515 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,29 erkek, %49,71 kadındır.

Yıl

Hatay Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2021

1.670.712

840.197

830.515

2020

1.659.320

833.146

826.174

2019

1.628.894

817.998

810.896

2018

1.609.856

809.484

800.372

2017

1.575.226

790.209

785.017

2016

1.555.165

780.854

774.311

2015

1.533.507

769.131

764.376

2014

1.519.836

763.832

756.004

2013

1.503.066

756.248

746.818

2012

1.483.674

743.385

740.289

2011

1.474.223

741.695

732.528

2010

1.480.571

756.196

724.375

2009

1.448.418

733.163

715.255

2008

1.413.287

708.579

704.708

2007

1.386.224

696.050

690.174

HATAY'IN İLÇELERİ

Hatay ilçeleri şu şekildedir:

  1. Antakya‎
  2. Defne
  3. Altınözü
  4. Arsuz
  5. Belen‎
  6. Dörtyol‎
  7. Erzin‎
  8. Hassa‎
  9. İskenderun‎
  10. Kırıkhan
  11. Kumlu
  12. Payas
  13. Reyhanlı‎
  14. Samandağ‎
  15. Yayladağı‎

HATAY MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Antakya, İskenderun ve Defne'dir. Kumlu nüfus bakımından en küçük ilçesidir.

  • ANTAKYA

Antakya Hatay ilinin nüfus bakımından en büyük ilçesi olarak bilinir ve merkez ilçelerinden bir tanesidir. Diğer merkez ilçesi Defne'dir. Antakya üç yüz bin nüfusuyla Roma İmparatorluğu'nun 3. dünyanın ise 4. büyük kenti olarak bilinmekteydi. Ortasından Asi Nehri geçmektedir.

Hristiyanlığın önemli mukaddes mekânlarından biri olarak bilindiği için her sene binlerce turist ağırlamaktadır. Antakya ilçesinin yüzölçümü 703 km²'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kozmopolit kentlerinden birisidir.

  • İSKENDERUN

248.335 nüfus ile Hatay'ın nüfus bakımından 2. büyük ilçesidir. Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahiptir. Bu yüzden deniz ticaretinde önemli bir konumdadır.

1974 yılında üretime geçen Türkiye'nin üçüncü Demir-Çelik Fabrikası ile meşhurdur. Ayrıca, süperfosfat fabrikası, bitkisel yağ, yem, un, konserve, salça, çırçır, dokuma, çeltik, oto ve makine yedek parçaları vb. sanayi dallarında da gelişmiştir.

  • DEFNE

Antakya'nın güneyinde yer alan Defne ilçesi, 2012 yılında çıkan belediyeler yasası ile Antakya'dan ayrılmış ve ayrı ilçe ilan edilmiştir. Hatay'ın merkez ilçeleri arasında yer almaktadır.

HATAY İLÇE HARİTASI

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