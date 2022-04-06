Hatay İlçeleri: Hatay İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan, Akdeniz'in doğu ucunda kıyıları olan bir Hatay'ın il merkezi Antakya'dır. Hatay Türkiye'nin en önemli eski yerleşim yerlerinden biri olma özelliğine sahiptir. İlçelerinde birbirinden farklı tarihi eserler vardır. Şimdi de Hatay'ın ilçelerine göz atalım…
Hatay'ın toplam nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 1.670.712 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfus, 840.197 erkek ve 830.515 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,29 erkek, %49,71 kadındır.
|
Yıl
|
Hatay Nüfusu
|
Erkek Nüfusu
|
Kadın Nüfusu
|
2021
|
1.670.712
|
840.197
|
830.515
|
2020
|
1.659.320
|
833.146
|
826.174
|
2019
|
1.628.894
|
817.998
|
810.896
|
2018
|
1.609.856
|
809.484
|
800.372
|
2017
|
1.575.226
|
790.209
|
785.017
|
2016
|
1.555.165
|
780.854
|
774.311
|
2015
|
1.533.507
|
769.131
|
764.376
|
2014
|
1.519.836
|
763.832
|
756.004
|
2013
|
1.503.066
|
756.248
|
746.818
|
2012
|
1.483.674
|
743.385
|
740.289
|
2011
|
1.474.223
|
741.695
|
732.528
|
2010
|
1.480.571
|
756.196
|
724.375
|
2009
|
1.448.418
|
733.163
|
715.255
|
2008
|
1.413.287
|
708.579
|
704.708
|
2007
|
1.386.224
|
696.050
|
690.174
Hatay ilçeleri şu şekildedir:
Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Antakya, İskenderun ve Defne'dir. Kumlu nüfus bakımından en küçük ilçesidir.
Antakya Hatay ilinin nüfus bakımından en büyük ilçesi olarak bilinir ve merkez ilçelerinden bir tanesidir. Diğer merkez ilçesi Defne'dir. Antakya üç yüz bin nüfusuyla Roma İmparatorluğu'nun 3. dünyanın ise 4. büyük kenti olarak bilinmekteydi. Ortasından Asi Nehri geçmektedir.
Hristiyanlığın önemli mukaddes mekânlarından biri olarak bilindiği için her sene binlerce turist ağırlamaktadır. Antakya ilçesinin yüzölçümü 703 km²'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kozmopolit kentlerinden birisidir.
248.335 nüfus ile Hatay'ın nüfus bakımından 2. büyük ilçesidir. Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahiptir. Bu yüzden deniz ticaretinde önemli bir konumdadır.
1974 yılında üretime geçen Türkiye'nin üçüncü Demir-Çelik Fabrikası ile meşhurdur. Ayrıca, süperfosfat fabrikası, bitkisel yağ, yem, un, konserve, salça, çırçır, dokuma, çeltik, oto ve makine yedek parçaları vb. sanayi dallarında da gelişmiştir.
Antakya'nın güneyinde yer alan Defne ilçesi, 2012 yılında çıkan belediyeler yasası ile Antakya'dan ayrılmış ve ayrı ilçe ilan edilmiştir. Hatay'ın merkez ilçeleri arasında yer almaktadır.