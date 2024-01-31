Hatay Plaka Kodu Nedir? Hatay İl Plakası Kaçtır?

Hatay pek çok konuda çeşitliliğe sahiptir. Kültür çeşitliliğinin yanında doğası da son derece çeşitlidir. Deniz kıyısında yer alan bir kent olma özelliği bulunan Hatay'da pek çok doğal bitki bulunabilir ve coğrafi güzelliklere rastlanabilir. Tarihi ve coğrafi anlamda önemli bir kent olan Hatay hakkında bilgi vermeye başlamak için Hatay plaka kodu nedir ve Hatay il plakası kaçtır gibi konular iyi bir başlangıç olacaktır.

Hatay Plaka Kodu Nedir?

Hatay plaka kodu, Türkiye'de "H" harfinin verildiği 30-31. Sayılar arasında bulunur. 30 numara Hakkari'nin plakasıyken, Hatay'ın plaka kodu 31'dir.

Hatay İl Plakası Kaçtır?

Hatay 6 Şubat 2023 tarihinde "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan deprem felaketinden en fazla etkilenen şehirlerden bir tanesidir.

Depremin gerçekleştiği zaman diliminde 31 koduna sahip olan plakalar gittikleri her şehirdeki vatandaşlar tarafından sevgi ve saygı ile karşılanmışlar, büyük bir misafirperverlik görmüşlerdi. Bu durum aynı şekilde depremden etkilenen diğer şehirlerdeki vatandaşlar için de geçerliydi.

Motorlu araçların hangi şehre kayıtlı olduğunun bilinmesi için kullanılan plaka sisteminin zor zamanlarda bu gibi yardımlaşmalara da imkân tanıdığı da görülmektedir.