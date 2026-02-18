Hatay’dan dünya birinciliğine
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ayşe Naz Kara, ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Uluslararası Copernicus Olimpiyatı'nda Doğa Bilimleri dalında dünya birincisi oldu. Yarışmanın ilk aşamasında tüm soruları doğru yanıtlayan Kara, NASA ve Rice University işbirliğiyle gerçekleştirilen dünya finallerine 2 bin dolarlık tam bursla davet edildi. Madalyasını NASA Profesörü Dr. Kumar Krishen'in elinden alan genç öğrenci, törende Türk bayrağını açarak salonda dalgalandırdı. Daha önce Uluslararası Yapay Zekâ Olimpiyatları'nda Türkiye milli takımında yer alan Kara, Copernicus Olimpiyatı sorularını "Hayatımda gördüğüm en zor sorular" olarak tanımladı. UNICEF tarafından seçilen Türkiye'den 14 Birleşmiş Milletler Genç Lideri'nden biri olan Kara, yürüttüğü projelerle binlerce gence gönüllü eğitim veriyor.