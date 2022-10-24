Hatay’ın Anavatana Katılması- Hatay Anavatana Ne Zaman Katıldı, Hangi Hükümet Döneminde ve Nasıl oldu?

Hatay'ın anavatana katılması bir süreç olarak başlamıştır ve ülkemiz açısında tarih boyunca önemli olaylar arasında karşımıza çıkar. Hatay'ın anavatana katılması tarihi ile sürecin başlama tarihi farklı olduğu için Hatay anavatana ne zaman katıldı sorusu herkes tarafından sıklıkla merak edilen kafa karıştıran sorulardan biridir. Tüm bunların yanında yeni kurulan Cumhuriyet döneminde Hatay anavatana katıldığı için Hatay'ın anavatana katılması hangi cumhurbaşkanı dönemine denk geldiğini merak ediyorsanız, sizin için hazırladığımız cevaplara birlikte geçelim.

Hatay'ın Anavatana Katılması Tarihi

Hatay ile ilgili meseleler ve anavatana katılması için başlayan çalışmalar Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. 1.Dünya Savaşı'ndan sonra Fransızların bölgeyi işgal etmesi ile bağımsız bir bölge haline gelen ve çözülmeyen Hatay meselesi öncelikle Milletler Cemiyeti'nin aldığı karar doğrultusunda iç işlerinde bağımsız dış ilerinde Suriye'ye bağlı hale gelmiştir. Anavatana katıldığı dönemde 67. Vilayet olan Hatay ilimizin, Türkiye'ye katılması için başlayan süreç 5 Temmuz 1938 tarihine denk gelmektedir. Tüm görüşmeler doğrultusunda Hatay Millet Meclisi oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda 29 Haziran 1939 yılında anavatana katılmıştır. Türkiye'ye katılmadan sınırları içinde Fransız bayrağı olan Hatay, her yerden Fransız bayrağı indirilmiş ve yerine Türk Bayrağı çekilmiştir.

Hatay'ın Anavatana Katılması Hangi Cumhurbaşkanı Döneminde?

5 Temmuz 1938 yılında başlayan Hatay'ın anavatana katılma süreci 29 Haziran 1929 yılında tamamlanmıştır ve Hatay anavatana katılmıştır. Hatay ile ilgili süreçler başladığında Mustafa Kemal ATATÜRK Cumhurbaşkanı iken Hatay anavatana katıldığında Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'dür ve başbakan ise Refik Saydam'dır.