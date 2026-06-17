Hataylı çocuklar için yeni bir sayfa

Hatay'da deprem sonrası hayat yeniden kurulurken, çocukların geleceğine dokunan anlamlı bir destek daha hayata geçti. Anadolu Sigorta, "Anadolu Sigorta Kütüphaneleri" projesi kapsamında kentte 10 okulda yeni kütüphaneler açarak 11 bin kitabı öğrencilerle buluşturdu. Depremin ardından eğitim hayatını sürdürmeye çalışan binlerce çocuk için kütüphaneler yalnızca kitapların bulunduğu alanlar değil, aynı zamanda yeniden hayal kurabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve geleceğe umutla bakabilecekleri güvenli yaşam alanları haline geliyor. Antakya Gülderen Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda gerçekleştirilen açılışta öğrencilerin heyecanı dikkat çekti. Raflarda yerini alan yüzlerce kitapla tanışan çocuklar, yeni kütüphaneler sayesinde farklı dünyalara açılma fırsatı bulacak.

52 BİNDEN FAZLA KİTAP

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, bir çocuğun kitapla kurduğu ilişkinin yalnızca okul başarısını değil, hayata bakışını da şekillendirdiğini söyledi. Tuğtan, "Çocuklarımızın bilgiye erişimini artıracak, hayal güçlerini geliştirecek ve öğrenme yolculuklarına eşlik edecek alanlar oluşturmayı hedefliyoruz'' dedi. 2023 yılında başlatılan Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projesi, Hatay'daki yeni açılışlarla birlikte İstanbul, Mardin, Şanlıurfa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 38 okula ulaştı. Proje kapsamında bugüne kadar 52 binden fazla kitap çocuklarla buluşurken, yaklaşık 20 bin öğrenciye erişildi. Uzmanlar, özellikle afetlerden etkilenen bölgelerde çocukların kitaplarla kurduğu bağın yalnızca akademik başarıya değil, psikolojik iyilik haline de katkı sağladığını belirtiyor. Hatay'daki yeni kütüphaneler de bu yönüyle çocukların hayatında sessiz ama güçlü bir iz bırakmaya hazırlanıyor.