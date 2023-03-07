Hatıl Nedir? Hatıl Hangi Durumlarda Yapılır, Kiriş İle Farkı Ne?

Hatıl nedir konusu ile ilgili olarak; inşaat sektöründe, mimari alanda ve çeşitli benzer mecralarda bir takım bilgiler mevcuttur. İlgili terim ayrıca bir tasarım biçimi olarak da kullanılabilmektedir. Bu durumlara bağlı olarak, Kaç metrede bir hatıl yapılır sorusu da sektörel bazda ilgi gören sorulardan bir tanesi olmaktadır. Dilerseniz, Hatıl kiriş farkı nedir, birlikte inceleyelim...

Hatıl Nedir?

Bir mimari yapıda kagir duvarların örüldüğü sırada; 3 metrelik bir ölçüden fazla olan duvarlarda, her 150 – 200 santimetre yükseklikte, duvarın tümüne, çeşitli ve farklı malzemelerden oluşabilecek şekilde mevcut yapının yatay ağırlıklara, özellikle de deprem riskinin tepkilerine yönelik sağlamlığını ve direncini çoğaltmak ve yükleri yaymak adına duvar kısımlarında yatay şekilde bağlantılar yapılmaktadır. Bu bahsi geçen bağlantılar ise; yatay hatıl olarak ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra, uzunluğu 4 metreden daha fazla olan duvarlarda ise her 4 metrelik ölçü biriminde bir, düşey hatıl uygulaması uygulanır. Hatıllar, subasman işlemi başlangıcında, duvar sonunda, çatı veya kat kirişlerinin bulunacağı alanlarda, pencere üst ve de alt hizalarında, duvarın dış kısmından azıcık iç kısımda olacak biçimde yapılmaktadır.

Hatıl Hangi Durumlarda Yapılır?

Düz olan duvarlarda uygulandığı gibi, kesişen, saplanan ve birleşen duvarların tümünü birbirine bağlamak sureti ile, duvar üstü tesviye edildikten hemen sonra da hatıl işlemi uygulanabilmektedir. Hatıllar sayesinde duvarda bağlantı sağlanabilmektedir. Ayrıca hatıllar üstlerine gelmekte olan ağırlıkları taşıyıp ve yayıp alt kısımlarında yer alan duvara aktarmaktadırlar. Uygulandığı malzemenin türüne göre hatıllar; ahşap, tuğla ve betonarme-beton hatıl ismini alabilmektedir. Ayrıca bunların yanı sıra; binada ya da mimari yapı bütününde örülebilen duvarlarda iki adet kolon arasındaki kat fazlalığına ve mesafeye de bağlı olarak hatır uygulama biçimi belirlenebilmektedir. Geniş aralıklı biçimde duvar bölümlerinde hatıllara statik destek vermek amacıyla da hatıl uygulaması yapılmaktadır.

Hatılın Kiriş İle Farkı Nedir?

Hatıl öğeleri; duvarın bir doğal afet olarak deprem gibi yahut doğal bir olay olarak rüzgar gibi yüklere ve ağırlıklara karşı direncini çoğaltmak ve ağırlıkları en uygun biçimde yaymak amacıyla yapılmaktadır. Duvarın dayanıklılığının çoğalmasına ve gerçekleşebilecek çatlak durumlarına engel olabilmeye yaramaktadır. Ama kirişler; beton taşıyıcı sistem içerisinde düşey ağırlıkların ve rüzgar ile deprem gibi yatay yük unsurlarına karşı konulmasında döşemelere mesnetlik uygulayarak, ağırlıkların düşey taşıyıcı perde ve kolonlar aracılığıyla zemin altına iletilmesine yarayan yapı elemanları olarak belirtilebilmektedir. Ayrıca, kolonların tümünü birbirine bağlamasının sonucunda, taşıyıcı sistem içerisinde bir çerçeve ortaya çıkartırlar.