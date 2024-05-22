Hatıra Eş Anlamlısı Nedir? Hatıra Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Hatıra kelimesi eş anlamı en çok bilinen sözcükler arasında yer alır. Bu sözcük hatıra ile aynı anlama gelir fakat farklı şekilde yazılır. Bundan dolayı kişiler hatıra kelimesi yerine zaman zaman eş anlamlısını da kullanabilir. Hatıra kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı anlamda daralma ya da bozulmaya neden olmaz. Bundan dolayı hatıra eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını cümlelerde kullanmak mümkündür.

Hatıra Eş Anlamlısı Nedir?

Hatıra kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'na göre 'anı' olarak kullanılır. Yazımları tamamen farklı olan bu iki sözcük birbirinin yerine kullanılabilir. Cümlelerde herhangi bir şekilde bozulmaya neden olmayan kelimelerdir. Cümle içerisinde hatıra kelimesinin anlamını anı sözcüğü de karşılayabilmektedir. Aynı durum anı sözcüğü yerine kullanılan hatıra kelimesi için de geçerlidir.

Hatıra kelimesi hem gündelik konuşma dilinde hem de yazılı şekilde sık sık kullanılır. Aynı şekilde anı sözcüğünün kullanımı da son derece yaygındır. Hatıra ve anı kelimeleri geçmişteki bir durumu ifade etmek için kullanılırlar. Yaşanmış olaylardan bahsederken her ikisini de kullanmak doğru kullanım olur.

Hatıra Kelimesinin Eş Anlamının Cümlede Kullanımı

Hatıra kelimesi cümlelerde geçmişte yaşan durumları ifade etmek için kullanılmaktadır. Anı kelimesi de aynı anlama gelir. Yazılış olarak farklı olsalar da anlamları birbirini karşılayacak şekildedir. Tek bir cümlede ikisinin kullanılması ise aynı sözcük kullanımından dolayı yanlış kabul edilir. Fakat birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Örnek cümleler şunlardır:

Hatıra defterimi her zaman masamın çekmecesine koyardım.