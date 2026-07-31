Hatıralar kenti, öğrenci şehri Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda hayata geçirdiği ulaşım, sosyal destek, kültür, spor ve eğitim yatırımlarıyla Sakarya'yı üniversite öğrencileri için Türkiye'nin en cazip şehirlerinden biri haline getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen projeler, öğrencilere hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli avantajlar sunuyor. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) öğrenim gören 100 bini aşkın öğrenci, kentin sosyal ve ekonomik yaşamına önemli katkı sağlıyor. Şehir nüfusunun yaklaşık onda birini oluşturan üniversite öğrencileri için son iki buçuk yılda birçok yeni uygulama hayata geçirildi.

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ÖĞRENCİ ULAŞIMI

Başkan Yusuf Alemdar'ın göreve gelmesinin ardından uygulamaya alınan yeni toplu ulaşım tarifesiyle Sakarya, öğrencilere Türkiye'nin en uygun fiyatlı ulaşım hizmetini sunan şehirlerden biri oldu. Yeni düzenlemeyle ilkokul ve ortaokul öğrencileri toplu taşımadan ücretsiz yararlanırken, lise ve üniversite öğrencileri için 10 liralık sabit tarife uygulaması başlatıldı. Kent içi ulaşımda önemli yatırımlar da hayata geçirildi. Uzun yıllar hizmet veremeyen ADARAY yeniden faaliyete alınırken, Metrobüs Projesi ile Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs kenti oldu. Böylece öğrenciler daha hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım imkanına kavuştu.

KAMPÜSTE SOSYAL DESTEK

Üniversiteler Kampüsü'nde hizmete açılan Kampüs Mutfak, günlük bin öğün kapasitesiyle öğrencilere uygun fiyatlı yemek hizmeti sunuyor. Çorba, ana yemek ve pilavdan oluşan üç çeşit menüyle gençlerin bütçesine katkı sağlanıyor. Yine kampüs içerisinde hizmet veren Öğrenci Çamaşırhanesi ise ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Randevu sistemiyle çalışan merkezde öğrenciler çamaşırlarını ücretsiz olarak yıkayıp kurutabiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör