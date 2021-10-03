Hatırlamak Eş Anlamlısı Nedir? Hatırlamak Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen hatırlamak kelimesinin 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Birbirlerinin yerlerine kullanılabilen bu eş anlamlı kelimeleri bilmek kişisel ve edebi gelişimimiz için önemlidir.

HATIRLAMAK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Hatırlamak kelimesinin eş anlamlısı yine dilimize Arapçadan geçmiş olan 'anımsamak' kelimesidir. Bu iki kelime, cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Manaları aynı olduğu için cümlede anlatım bozukluğuna yol açmazlar.

Hatırlamak kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "remember"" ve "recall" kelimeleridir.

HATIRLAMAK KELİMESİNİN ANLAMI

Hatırlamak kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı da "anımsamak"tır. Genel tanımı ise önceden bilinip unutulan şeyi tekrar akla getirmektir.

HATIRLAMAK KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Ödevim olduğunu çok geç hatırladığım için hızlı yapmaya çalıştım.

Bu yüzü bir yerlerde gördüğümü biliyor ama hatırlayamıyordum.

Anneannem Alzheimer hastası olduğu için artık çocuklarını bile hatırlamıyor.

HATIRLAMANIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM