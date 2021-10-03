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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:41

Hatırlamak Eş Anlamlısı Nedir? Hatırlamak Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hatırlamak Eş Anlamlısı Nedir? Hatırlamak Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hatır, hatıra, hatırlamak… Bu kelimeler günlük hayatta da oldukça çok kullandığımız kelimelerdendir. Hatırlamak kelimesini eskiden tanıştığımız birilerinden ya da yaşadığımız olaylardan bahsederken sık sık kullanırız. Hatırlamak kelimesinin, onun kadar çok kullanılan bir de eş anlamlısı bulunmaktadır. Bazen bulmacalarda karşımıza çıkabilen hatırlamak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Arapçadan geçen hatırlamak kelimesinin 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Birbirlerinin yerlerine kullanılabilen bu eş anlamlı kelimeleri bilmek kişisel ve edebi gelişimimiz için önemlidir.

HATIRLAMAK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Hatırlamak kelimesinin eş anlamlısı yine dilimize Arapçadan geçmiş olan 'anımsamak' kelimesidir. Bu iki kelime, cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Manaları aynı olduğu için cümlede anlatım bozukluğuna yol açmazlar.

Hatırlamak kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "remember"" ve "recall" kelimeleridir.

HATIRLAMAK KELİMESİNİN ANLAMI

Hatırlamak kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı da "anımsamak"tır. Genel tanımı ise önceden bilinip unutulan şeyi tekrar akla getirmektir.

HATIRLAMAK KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Ödevim olduğunu çok geç hatırladığım için hızlı yapmaya çalıştım.
  • Bu yüzü bir yerlerde gördüğümü biliyor ama hatırlayamıyordum.
  • Anneannem Alzheimer hastası olduğu için artık çocuklarını bile hatırlamıyor.

HATIRLAMANIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Seni gönlü güzel bir insan olarak anımsıyordum ama yanılmışım.
  • Kazadan önce anımsadığım son şey uykusuz olduğumdu.
  • "Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi." -Cemal Süreya

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Hatırlamak Eş Anlamlısı Nedir? Hatırlamak Kelimesinin Eş Anlamlısı
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