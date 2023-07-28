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Haberler Eğitim Haberleri Hattuşaş Antik Kenti Nerede? Hattuşaş Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 28.7.2023 11:04 Son Güncelleme: 28.7.2023 11:05

Hattuşaş Antik Kenti Nerede? Hattuşaş Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Hattuşaş antik kenti nerede, hangi şehirde sorusu tarihi lokasyonları gezmek isteyen kişilerin önem verdiği konulardandır. Günümüzün en çok merak edilen medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapan Hattuşaş antik kenti tarihin en önemli medeniyetlerinden biridir. Dünya tarihinde önemli bir yeri olması Hattuşaş antik kenti ne zaman inşa edildi, hangi medeniyete ait sorularının yanıtlarının da araştırılmasına neden oluyor.

Hattuşaş Antik Kenti Nerede? Hattuşaş Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Hattuşaş antik kenti nerede sorusuna Çorum ilindedir yanıtını vermek gerekir. Tarihi yerleri ve antik kentleri keşfetmek isteyenler için Hattuşaş antik kenti önemli yerler arasındadır. Kişilerin rahat şekilde ulaşabilecekleri nokta bulunması birçok tarih severin kolayca ziyaret edebilmesine imkan yaratır. Hattuşaş antik kentine nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar sorularının tüm yanıtlarını haberimizin devamında paylaştık.

Hattuşaş Antik Kenti Nerede?

Tarih turlarının en önemli uğrak noktalarından birisi Hattuşaş antik kentidir. Çorum'un Boğazköy ilçesinde yer alıyor. Bölge hakkında bilgi edinirken tarihi bilgiler yanında genel yapısı, iklim şartları ve coğrafyası hakkında da birçok detaydan bahsetmek mümkün olur. Birçok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle Hattuşaş oldukça önemlidir. Çorum'a yaklaşık olarak 82 km mesafede yer alıyor. Sungurlu'ya 29 km mesafededir. Bunun yanında Yozgat'a 40, Ankara'ya ise 208 km mesafede bulunur.

Hattuşaş Antik Kenti Ne Zaman İnşa Edildi?

Hattuşaş antik kenti günümüze kadar ulaşan önemli tarihi lokasyonlar arasında yer alıyor. Genel özellikleri hakkında ise şunları söylemek mümkün olabilir:

  • Lokasyon olarak Çorum'dadır.
  • 1986 senesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır.
  • Çok uzun süre Hitit Döneminde başkentlik yapmıştır.
  • Birçok tarihi kaynakta Bin Tanrılı Şehir olarak bilinir.
  • Anıtsal kapıları vardır. Bu kapılar hem sanat hem de tarih açıdan önem taşır.
  • Dünyanın en önemli yazıtlarından biri olan Nişantepe Yazıtı da buradadır.
  • Çorum şehir merkezine 80 km mesafede yer almaktadır.

Bunların yanında Aşağı Şehir ve Yukarı Şehir olarak iki farklı bölgeye ayrılır. İçerisinde kale, yerleşim yerleri ve tapınaklar bulunmaktadır.

Hattuşaş Antik Kentine Nasıl Gidilir?

Hattuşaş antik kentine ulaşım son derece kolaydır. Ulaşım için genelde Ankara üzerinden ulaşım sağlanır. Ankara Esenboğa Havalimanından ulaşacak olan kişiler 242 kilometrelik yolculuk yaparlar. Samsun Çarşamba Havalimanından ise 176 kilometre yol gitmek gerekir. Antik kente ulaşmak isteyen kişiler D795 yolunu kullanabilirler. Özel araç ile ulaşım da mümkündür.

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Hattuşaş Antik Kenti Nerede? Hattuşaş Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
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