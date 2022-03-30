Hatun Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Hatun Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hatun kelimesi birden fazla anlama sahip olan kelimeler arasında yer almaktadır. Hatun anlamı, en bilindik tanımı ile kadın demektir. Kelimenin yaklaşık olarak dört anlamı bulunmaktadır. Hatun kelimesinin diğer anlamları için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

Hatun Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hatun kelimesinin anlamı sorulduğunda ilk akıllara gelen kadın anlamıdır. Fakat hatun kelimesi farklı anlamlara da sahiptir. Toplamda dört anlamı bulunmaktadır. Kadın anlamı dışındaki ikinci anlamı hanım demektir.

Bazı eşler eşleri için hatun kelimesini de kullanmaktadır. Bu nedenle eş, zevce anlamlarına da sahiptir. Bir diğer anlamı ise eskiden hükümdar ve hakan eşlerine hatun denilmektedir. Tüm bu anlamlarının yanında hatun kelimesi isim olarak da kullanılmaktadır.