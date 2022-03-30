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Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:57 Son Güncelleme: 30.3.2022 16:57

Hatun Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Hatun Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hatun Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Hatun Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hatun ne demek? Hatun kelimesinin anlamı nedir? Hatun kelimesinin birden fazla anlamı var mıdır? gibi hatun kelimesi ile ilgili pek çok merak edilen soru yer almaktadır. Türk Dil Kurumu’nun yapmış olduğu açıklamaları da ele alarak küçük bir araştırma yaptık ve derledik.

Hatun kelimesi birden fazla anlama sahip olan kelimeler arasında yer almaktadır. Hatun anlamı, en bilindik tanımı ile kadın demektir. Kelimenin yaklaşık olarak dört anlamı bulunmaktadır. Hatun kelimesinin diğer anlamları için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

Hatun Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hatun kelimesinin anlamı sorulduğunda ilk akıllara gelen kadın anlamıdır. Fakat hatun kelimesi farklı anlamlara da sahiptir. Toplamda dört anlamı bulunmaktadır. Kadın anlamı dışındaki ikinci anlamı hanım demektir.

Bazı eşler eşleri için hatun kelimesini de kullanmaktadır. Bu nedenle eş, zevce anlamlarına da sahiptir. Bir diğer anlamı ise eskiden hükümdar ve hakan eşlerine hatun denilmektedir. Tüm bu anlamlarının yanında hatun kelimesi isim olarak da kullanılmaktadır.

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Hatun Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Hatun Kelimesinin Anlamı Nedir?
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