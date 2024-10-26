Hava Harp Okulu Bölümleri - MSÜ Hava Harp Okulu’nda Hangi Bölümler ve Meslekler Var?

Pek çok öğrenci, Hava Harp Okulu'na katılmayı hayal ederken, burada hangi bölümlerin ve mesleklerin olduğunu merak etmektedir. Hava Harp Okulu, modern savunma teknolojileriyle donatılmış bir eğitim müfredatına sahiptir ve öğrencilerine çok geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler. Hava Harp Okulu bölümleri de bu ideolojiyi destekler niteliktedir. MSÜ Hava Harp Okulu'nda hangi bölümler ve meslekler var gibi sorular daha net bilgi edinilmesini sağlar.

Hava Harp Okulu Bölümleri

Hava Harp Okulu bölümlerini inceleyecek olursak eğer:

• Bilgisayar Mühendisliği

• Elektronik Mühendisliği

• Endüstri Mühendisliği

• Havacılık ve Uzay Mühendisliği

• Askeri Bilimler

• Beşeri ve Sosyal Bilimler

• Temel Bilimler

• Yabancı Diller

• Beden Eğitimi ve Spor

MSÜ Hava Harp Okulunda Hangi Bölümler ve Meslekler Var?

Milli Savunma Üniversite adı altında aşağıdaki bölümler bulunmaktadır:

KARA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

• İnşaat Mühendisliği

• Tarih

• Endüstri ve Sistem Mühendisliği

• İşletme ve Yönetim Bilimleri

• Bilgisayar Mühendisliği

• Strateji ve Güvenlik

• Elektronik Mühendisliği

• Uluslararası İlişkiler

• Makine Mühendisliği

HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

• Havacılık ve Uzay Mühendisliği

• Endüstri Mühendisliği

• Bilgisayar Mühendisliği

• Elektronik Mühendisliği

DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ

• Endüstri Mühendisliği

• Bilgisayar Mühendisliği

• Gemi Makineleri Mühendisliği

• Makine Mühendisliği

• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

KARA ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

• Elektronik Haberleşme Teknolojisi

• İşletme Yönetimi

• Otomotiv Teknolojisi

• İnşaat Teknolojisi

• Elektrik

• Uçak Teknolojisi

• Bilgisayar Teknolojisi

• Yapı Tesisat Teknolojisi

• Mekatronik

HAVA ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

• Elektrik

• Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

• Mekanik Uçak Teknolojisi

• Elektronik Haberleşme Teknolojisi

• Hava Trafik Kontrol

• Aviyonik Uçak Teknolojisi

• Mekatronik

• Lojistik

• Bilgisayar Programcılığı

• Güvenlik ve Koruma

• İnşaat Teknolojisi

• Otomotiv Teknolojisi

DENİZ ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

• Bilgisayar Programcılığı

• Elektrik Teknolojisi

• Büro Yönetimi

• Elektrik

• İşletme Yönetimi

• Deniz Ulaştırma ve İşletme

• Uçak Teknolojileri

• Gemi Makineleri

BANDO ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

• Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

• Çalgı Bakım Onarım