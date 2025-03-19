Hava Yolu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Havayolu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız pek çok kelime vardır ve bu durum, bazı kelimelerin doğru kullanımı, anlamı ve yazılışı hakkında merak uyandırmamıza neden olur. Bu da dilin doğru ve etkili kullanımını öğrenme isteğimizi arttırır. Sözcüklerin anlamını ve doğru yazımını bilmek, dilin daha etkili kullanılmasına katkı sağlar. "Hava yolu" kelimesi de doğru yazımı ve kullanımı konusunda sorgulanan kelimeler arasında yer alır. Peki, "hava yolu" kelimesinin doğru kullanımı nedir? Bu sorunun yanıtını ve kelimenin doğru yazılışına dair tüm detayları inceleyelim.

Hava Yolu Nasıl Yazılır?

Türkçe'nin sahip olduğu dil bilgisi kuralına göre bitişik olarak yazılan birleşik kelimeler ve ayrı olarak yazılan birleşik kelimeler vardır. Hava yolunun ayrı mı bitişik mi yazılacağı bilgisi kafa karıştırmaktadır. Eğer ki iki sözcük birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramıyorsa, bu birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bu bilgiye de TDK'den ulaşılabilir. Türk Dil Kurumu (TDK), bu tür kelimelerin doğru yazımını belirleyerek dilin standart kullanımına katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla, birleşik kelimelerin doğru yazımını öğrenmek ve kurallara uygun şekilde kullanmak için TDK kaynaklarına başvurmak en doğru yöntem olacaktır. Buna göre "hava yolu" ayrı yazılır.