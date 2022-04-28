Havaalanı Nasıl Yazılır? TDK Hava Alanı Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK, kendi güncel yazım-sözlük kılavuzunda havaalanı kelimesinin doğru yazılışını; ''havaalanı'' olarak belirtmiştir. Bir isim kelimesi olan havaalanı kelimesinin anlamını yine TDK, kendi sitesinde; ''İçerisindeki bina, tesis ve donatımlar dâhil uçakların iniş, kalkış ve yer hareketlerini yaparken kullanabilmeleri amacıyla belirlenmiş, ülke içindeki uçuşların yapıldığı saha'' olarak açıklamıştır. Dilimiz içerisinde mevcudiyetini koruyan diğer benzer kelimeler gibi, havaalanı kelimesi de, birleşik ve ayrı yazılması karıştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Birleşik yazılması gereken ve bu sayede cümleler içerisinde bir anlam kazanan havaalanı kelimesini, vatandaşlar, genellikle; 'hava alanı, hava limanı, havalanı' gibi yanlış yazımlar ile karıştırmaktadır. Dilerseniz, havaalanı kelimesini daha detaylıca inceleyelim...

Havaalanı Nasıl Yazılır?

Dilimizde bulunan birden fazla kelime, vatandaşlar tarafından, ya diğer farklı dillerden Türkçe'ye geçmiş olan kelimelerin kökenlerinden dolayı karışıklıklardan ya da ayrı mı yoksa birleşik mi olduğu ile alakalı doğrusunun bilinememesinden kaynaklı şekilde, yanlış yazılmaktadır.

Havaalanı kelimesi de bu kelimelere örnek bir kelimedir ve ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği konusunda sürekli hatalara sebebiyet vermektedir. Havaalanı kelimesi birleşik yazılması gereken bir isim kelimesidir. Havaalanı kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışları şu şekilde örneklendirilebilir;

DOĞRU: Bugün havaalanına, arkadaşımı karşılamaya gideceğim.

Bugün havaalanına, arkadaşımı karşılamaya gideceğim. YANLIŞ: Hava alanında çıkan yangın, iyi bir çalışma sonucunda söndürülmüş.

Hava alanında çıkan yangın, iyi bir çalışma sonucunda söndürülmüş. DOĞRU: Uçaklar havaalanına sürekli iniş ve kalkış yapıyorlar.

Uçaklar havaalanına sürekli iniş ve kalkış yapıyorlar. YANLIŞ: Hava alanında bulunan uçak firmalarının bilet fiyatları çok pahalı.

Havaalanı Nasıl Yazılır TDK?

Türk Dili'ni, Türkçe'yi, dışarıdan dilimizin içerisine girebilecek tüm kötü etkenlerden korumak ve tüm gereksiz bilgilerden ve yanlışlardan arındırmak için çalışan TDK'ya göre, havaalanı kelimesinin doğru yazılışı; ''havaalanı'' olarak ifade edilmiştir. Yine TDK'ya göre havaalanı kelimesinin anlamı ise; 'İçerisindeki bina, tesis ve donatımlar dâhil uçakların iniş, kalkış ve yer hareketlerini yaparken kullanabilmeleri amacıyla belirlenmiş, ülke içindeki uçuşların yapıldığı saha'' şeklinde, güncel yazım kılavuzu içerisinde açıklanmıştır.

Havaalanı kelimesi birleşik yazılması gereken bir isim kelimesi olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu yazılış dışındaki her bir yazım, dil ve yazım hatasına sebep olacaktır. Havaalanı kelimesinin doğru ve yanlış yazılışlarına örnek verilmesi gerekir ise;

DOĞRU: Havaalanı

Havaalanı YANLIŞ: Hava alanı

Hava alanı DOĞRU: Havalimanı

Havalimanı YANLIŞ: Hava limanı

Havaalanı TDK Yazımı

TDK'ya (Türk Dil Kurumu) göre, havaalanı kelimesinin doğru yazılışı; ''havaalanı'' olarak ifade edilmiştir. Yine TDK'ya göre havaalanı kelimesinin anlamı, resmi sitesindeki verilere göre; 'İçerisindeki bina, tesis ve donatımlar dâhil uçakların iniş, kalkış ve yer hareketlerini yaparken kullanabilmeleri amacıyla belirlenmiş, ülke içindeki uçuşların yapıldığı saha'' şeklinde açıklanmıştır. Havaalanı kelimesi ayrı yazılmaması gerekilen bir kelimedir. Birleşik yazılması gereken havaalanı kelimesi, bu sayede cümle içerisinde bir anlam kazanacaktır.

Havalimanı Nasıl Yazılır?

Havaalanı ve havalimanı kelimeleri aynı anlamı taşıyan ve aynı yeri ifade eden iki farklı kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden, havalimanı kelimesi de, tıpkı havaalanı kelimesi gibi birleşik yazılması gereken kelimelerin arasında yerini almaktadır. Bu kelimelerin ayrı yazılmaları halinde, yazım hatası olacaktır. Bu kelimelerin doğru ve yanlış yazılışları şu şekildedir;