Havacılık Bölümleri - 2 ve 4 Yıllık Havacılıkta Hangi Bölümler Var, Hangi Okullarda?

Teknolojik gelişmeler ve uluslararası işbirlikleri, havacılık sektörünün geleceğini olumlu yönde etkilemektedir. Ancak, sektördeki rekabet ve ekonomik dalgalanmalar gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Genel olarak, havacılık bölümü mezunları için geniş bir iş alanı ve kariyer fırsatları bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak, havacılık bölümleri neler, 2 ve 4 yıllık havacılıkta hangi bölümler var merak edilmektedir.
Havacılık alanında kariyer yapmak isteyenler için 2 yıllık (önlisans) ve 4 yıllık (lisans) programlar mevcuttur. Bunlar:
2 YILLIK (ÖN LİSANS) HAVACILIK BÖLÜMLERİ
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Uçak Teknolojisi
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
Hava Lojistiği
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
Pilotaj
Uçak Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Havacılık Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bu bölümler, havacılık sektöründe farklı alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yönelik eğitim programlarıdır.