Havacılık Bölümleri - 2 ve 4 Yıllık Havacılıkta Hangi Bölümler Var, Hangi Okullarda?

Teknolojik gelişmeler ve uluslararası işbirlikleri, havacılık sektörünün geleceğini olumlu yönde etkilemektedir. Ancak, sektördeki rekabet ve ekonomik dalgalanmalar gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Genel olarak, havacılık bölümü mezunları için geniş bir iş alanı ve kariyer fırsatları bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak, havacılık bölümleri neler, 2 ve 4 yıllık havacılıkta hangi bölümler var merak edilmektedir.

Havacılık Bölümleri Hangileri?

Havacılık alanında kariyer yapmak isteyenler için 2 yıllık (önlisans) ve 4 yıllık (lisans) programlar mevcuttur. Bunlar:

2 YILLIK (ÖN LİSANS) HAVACILIK BÖLÜMLERİ

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Uçak Teknolojisi Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Hava Lojistiği İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

4 YILLIK (LİSANS) HAVACILIK BÖLÜMLERİ

Pilotaj Uçak Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık Elektrik ve Elektroniği Havacılık Yönetimi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bu bölümler, havacılık sektöründe farklı alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yönelik eğitim programlarıdır.