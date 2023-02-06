Havanda su dövmek günlük hayatta kullandığımız deyimlerden biridir. Çocuklar ve genç yaştaki kişiler bu tarz deyimlerin anlamlarını bilmedikleri için duyduklarında merak edebilmektedirler. Biz de sizler için şu soruların cevaplarını derledik; havanda su dövmek deyiminin anlamı, havanda su dövmek ne demek, havanda su dövmek deyimine örnek cümleler nelerdir?

Havanda Su Dövmek Deyiminin Anlamı Nedir? Havanda Su Dövmek Ne Demek?

Havanda su dövmek sürekli sonuç alınamayacak bir işle boşuna uğraşmak ve vakit harcamak anlamına gelir. Sonu gelmeyecek belli bir işle uğraşmak ve bunu sürekli yapmak demektir. Bu deyimin anlamı ise şuradan gelmektedir; havan katı cisimlerin bir metal yardımıyla ezilerek küçük parçalara ayrıldığı bir mutfak aletidir. Özellikle ceviz tarzı yemişleri küçültmek için kullanılır. Sıvı bir cisim için kullanılması mantıksız olur. Deyim de buradan gelmektedir.

Havanda Su Dövmek Deyimi İle İlgili Örnek Cümleler;