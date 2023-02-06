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Giriş Tarihi: 6.2.2023 12:30 Son Güncelleme: 6.2.2023 12:30

Havanda Su Dövmek Deyiminin Anlamı Nedir? Havanda Su Dövmek Ne Demek?

Havanda su dövmek deyiminin anlamı nedir sorusu bu deyimi duyan herkes tarafından merak edilmektedir. Türkçe’ de pek çok deyim vardır. Bu deyimler bir olayı veya durumu farklı yollardan anlatmak için kullanılır. Bu deyimle ilgili en çok merak edilen sorular; havanda su dövmek ne demek, havanda su dövmek deyimine örnek cümleler nelerdir?

Havanda Su Dövmek Deyiminin Anlamı Nedir? Havanda Su Dövmek Ne Demek?

Havanda su dövmek günlük hayatta kullandığımız deyimlerden biridir. Çocuklar ve genç yaştaki kişiler bu tarz deyimlerin anlamlarını bilmedikleri için duyduklarında merak edebilmektedirler. Biz de sizler için şu soruların cevaplarını derledik; havanda su dövmek deyiminin anlamı, havanda su dövmek ne demek, havanda su dövmek deyimine örnek cümleler nelerdir?

Havanda Su Dövmek Deyiminin Anlamı Nedir? Havanda Su Dövmek Ne Demek?

Havanda su dövmek sürekli sonuç alınamayacak bir işle boşuna uğraşmak ve vakit harcamak anlamına gelir. Sonu gelmeyecek belli bir işle uğraşmak ve bunu sürekli yapmak demektir. Bu deyimin anlamı ise şuradan gelmektedir; havan katı cisimlerin bir metal yardımıyla ezilerek küçük parçalara ayrıldığı bir mutfak aletidir. Özellikle ceviz tarzı yemişleri küçültmek için kullanılır. Sıvı bir cisim için kullanılması mantıksız olur. Deyim de buradan gelmektedir.

Havanda Su Dövmek Deyimi İle İlgili Örnek Cümleler;

  • Senin bu yaptığın resmen havanda su dövmek, boş yere uğraşıyorsun.
  • Bu işi bitirmeye çalışmak havanda su dövmeye benziyor.
  • İsteğini kabul ettirmeye çalışman havanda su dövmekten farksız bir durum.

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Havanda Su Dövmek Deyiminin Anlamı Nedir? Havanda Su Dövmek Ne Demek?
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